A Pápai Polgári Kör szerdai összejövetelének Rákay Philip televíziós műsorvezető, médiaszereplő, a Fidesz állandó tanácsadója volt a meghívott előadója, akivel Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszélgetett közéleti témákban a Jókai Mór Művelődési Központ színháztermében, majd a közönség kérdéseire válaszolt.

A fórumot megelőző sajtótájékoztatón Dancs Ferenc elnök felidézte, a kört Kálmán Attila alapította 2002-ben, havonta látnak vendégül jeles személyiségeket a kulturális életből, csak a koronavírus-járvány okozott egyéves megszakítást a tevékenységükben. Kovács Zoltán hozzátette, ő is alapító tag, s a közelgő országgyűlési választások miatt a kampányhoz is igazították az estet. Rákay Philip kiemelte, fontos időszak előtt áll az ország, a következő három hét vízválasztó lesz. Bár a politikusok általában túlminősítik a négyévenkénti választás tétjét, de most ez egyáltalán nem barokkos túlzás

– Április 3-án olyan döntés vár ránk, melynek fontosságához talán csak a rendszerváltásé hasonlítható. Az idei választások tétje ugyanis az, hogy marad-e hazánk. Hogy megmarad-e olyannak, amilyennek szeretjük, a kultúránkkal, nyelvünkkel, történelmünkkel, azon nemzeti önrendelkezéssel, hogy mi dönthetjük el: patrióta, erős nemzetállami értékek alapján éljük a mindennapjainkat, vagy hagyjuk, hogy Nyugatról a globalista szándékok és hálózatok által mozgatott ügynök a baloldal történelmi zsákutcába vezesse az országot, aminek a végén a teljes magyarság feloldódása várna ránk valamiféle félreképzelt ideológia szerinti multikulturális globalizmusban. Világok harca zajlik – fogalmazott a korábban különböző zenei (azóta megszűnt) televíziós csatornákról, rádiókból, valamint A Dal című eurovíziós nemzeti dalválasztó műsor elindítójaként, egykori zsűritagjaként is ismert, 2018-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett médiaszemélyiség.

– A jelen háborús, nehéz, kitett helyzetben főként biztonságra, megfontolt államférfiakra van szükség, nem pedig politikai szerencselovagokra, akik összevissza handabandáznak, naponta váltva véleményt az épp megfelelő szelek irányába fordulva, veszélyeztetve ezzel Magyarország (köz)biztonságát, honfitársaink életét, vagy akár egy-egy felelőtlen kijelentéssel a kárpátaljai magyarság mindennapjait – hangsúlyozta Rákay Philip, hozzátéve, teljesen letisztultak, kiszámíthatóak ma a viszonyok.

– Az egyik oldalon áll egy nemzeti kormány egy erős nemzetállamért dolgozó Orbán Viktorral, a másik oldalon pedig a 2010 előtti világ. Mindegy, hogy kivel – Karácsony Gergellyel vagy épp Márky-Zay Péterrel – bábozzák el a műsort, a háttérben Gyurcsány Ferenc és csapata húzódik meg. Mindkét fél bebizonyította már az elmúlt évtizedekben, hogy mit tud, milyen menüt kínál a választóknak. Meglátásom szerint e kettőből kell választani. Az egyik oldalon a nemzeti patriotizmust, míg a másik oldalt – hogy Márky-Zay Pétert szó szerint idézzem – a fasisztáktól a kommunistákig képviselik. Tessék választani! Bízom benne, hogy számíthatunk az emberek bölcsességére – mondta Rákay Philip, aki a fórumon emlékeztetett egyebek mellett arra, hogy a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány kiárusította a legnagyobb, stratégiai fontosságú állami cégeket (2002–2010 között összesen 192 céget). A 2009-es adórendszerben a személyi jövedelemadó felső kulcsa 36 százalék volt, ami nemcsak a magas keresetűeket, hanem az emberek jelentős részét terhelte. A szuper bruttó bérszámítás 40 százalékos adózást jelentett (ezzel szemben az szja mértéke ma 15 százalék). Az elmúlt 12 évben 1,3 millióan törtek ki a mélyszegénységből.

Kovács Zoltán kérdésére felelevenítette, hogy műsorvezetőként rengeteg médiadíjat besöpört, a tenyerén hordozta a szakma 2002 áprilisáig, amikor is az akkor regnáló Orbán Viktor miniszterelnök Kossuth téri nagygyűlésének (le)vezetése miatt másnap kirúgták. Közreműködött a Hír Tv 2002-es létrehozásában és elindításában, majd kommunikációs tanácsadó cég résztulajdonosa, egyben nagyvállalatok, cégvezetők és politikusok stratégiai, kommunikációs főtanácsadója, médiatrénere volt, illetve a Fidesz-nagygyűlések rendszeres házigazdája, a kormányzati kommunikációs csapat külsős munkatársa, valamint az M1 tévécsatorna felügyelője volt.

Öt év közszereplői szünet után 2021-ben tért vissza az aktív véleményformáláshoz, elindítva közösségi oldalát, hogy a hirdetéseken keresztül minél több emberhez eljuthasson, hisz, mint mondta, sajnos a magyar emberek 60 százaléka elsődlegesen onnan, hiteltelen forrásokból informálódik.