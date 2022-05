-Nehezen tudták elviselni többen is 1953-ban az akkori helyzetet, a körülményeket, mely ellen több fiatal szót emelt. Ennek az áldozata lett Ungár József is, fogalmazott Hatvári Hugó Jenő. Balatonalmádi díszpolgára, aki maga is megjárta fiatalon a siralomházat, felidézte, letartóztattak 1952-ben hat fiatalt, majd egy évvel később a hatból négyet, köztük Hatvári Hugó Jenőt halálra ítélték. A négy fiatal ezután került a siralomházban, ahol naponta várták, mikor kerülnek sorra, mikor viszik el őket felakasztani. –Vártunk a halálra a siralomházban, fogalmazott Hatvári Hugó Jenő. Azt kérte az őket siralomházba kísérő őrmestertől, hogy a vörösberényi Ungár Józseffel, akivel együtt gyerekeskedtek, hadd kerüljenek egy cellába, a kérésnek végül az őrmester eleget tett. A balatonfűzfői Turi István és balatonarácsi Bata Ferenc viszont külön-külön cellába került.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Hatvári Hugó Jenő a megemlékezésen ennyi évtized távlatából is megrendülten, hosszan beszélt felfoghatatlan és szörnyű emlékeiről, amikor szinte elviselhetetlen félelemmel, izgalommal, szorongva hallották a folyosón az őrök lépteit, mert nem tudták, melyik cellánál állnak meg, és kit visznek el felakasztani. Felidézte a napi sétának nevezett futást is, ami kötelező volt külön a nőknek és a férfiaknak, ha ezt valaki nem bírta, megverték, és miután visszanyerte eszméletét, újra be kellett állnia a sorba. Beszélt egy családról is, akiket letartóztattak, az anyát azért, mert nem jelentette fel a fiát, és ráadásul enni is adott neki. Végül Hatvári Hugó Jenőt és Turi Istvánt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, míg két fiatal társukat: Bata Ferencet és Ungár Józsefet felakasztották.