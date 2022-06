A hagyományos vadételek főzőversenye mellett számtalan gyermekprogram szórakoztatta a családokat. A hatodik alkalommal megrendezett vadászgyermeknap megnyitóját ezúttal is vadászkürtösök előadása színesítette. – Több év alatt csiszolódott össze a vadászati kultúra ünneplése és a gyermeknap, mely mára egy sokak számára élvezetes eseménnyé formálódott – fogalmazott köszöntőjében Campanari-Talabér Márta polgármester. A városvezető elmondta, kevés település mondhatja el magáról, hogy egy ilyen rendezvényen térítésmentesen tudja biztosítani a programokat.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy amikor a gyermekeket ünnepeljük, akkor a jövőt ünnepeljük. Várpalotán pedig minden adott ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat.

A vadászat megítélése nem egységes a társadalomban. Ennek a napnak az is az egyik küldetése, hogy jobban megismertesse ezt a tevékenységet az emberekkel, emelte ki Pap Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke. – Nem kell mindenkinek szeretnie a vadászokat, elég, ha csak elfogadják a tevékenységet, amit végzünk a magyar vadállomány védelme érdekében. Ezért is fontos, hogy nyissunk a civil társadalom felé. Szeretnénk a gyerekeket is jobban megismertetni a vadászattal, a természet tiszteletével és szeretetével, amire jó alkalom az immár hagyománnyá érett vadászgyermeknap – mondta el Pap Gyula.

A várpalotai rendezvény egyik fő vonzereje a főzőverseny, ahol idén is különleges vadételek készültek. Ráadásul bárki ingyenesen meg is kóstolhatta a különböző vadásztársaságok és a főzőversenyre benevezett csoportok által készített finomságokat. Közel ezer adag étel készült idén, s nem kell mondanunk, minden el is fogyott a nap végére.

Ami a további programokat illeti, a vár mögötti terület főként a kisgyermekek terepe volt, ahol körhinták és egyéb vidámparki attrakciók várták a családokat. Népszerű volt az ugrálóvár, de az MH Bakony Harckiképző Központ által biztosított katonai járműveket is örömmel vették birtokba a gyermekek, akik az íjászattal is megismerkedhettek.

Közben a vár előtti téren felállított színpadon különböző produkciókat láthatott közönség. Volt gyermekszínházi előadás, délidőben az örökifjú Oszvald Marika énekelt, míg délután a város kulturális csoportjai léptek a közönség elé. A nap zárásaként pedig timbersports-bemutatót láthatott a nagyérdemű, amelynek keretében a köznyelvben csak favágó versenyekre készülő csapat látványos feladatokban bizonyította rátermettségét.