Balatonalmádiban és Dörgicsén polgármestert választanak, míg Balatonedericsen, Litéren, Lovason és Magyarpolányban a testület feloszlatta magát, ezért ezeken a településeken polgármestert és képviselő-testületi tagokat is választanak az állampolgárok. A névjegyzékben szereplő választópolgárok az országgyűlési választáshoz hasonlóan reggel hat és este hét óra között adhatják le szavazatukat – mondta kérdésünkre Bencze Éva, a litéri Helyi Választási Iroda vezetője. Emlékeztetett, a veszélyhelyzet idején nem lehetett időközi választást kiírni. A helyi választási bizottságok idén áprilisban ülésezhettek újra és írhatták ki a választást. A jelölteknek az induláshoz össze kellett gyűjteniük a szükséges mennyiségű aláírást, Litéren a polgármesterjelöltek esetében 54, a képviselőjelöltek esetében 18 ajánlásra volt szükség, amelyet a helyi választási bizottság ellenőrzött. Balatonalmádiban és Dörgicsén a polgármester lemondása miatt tartanak időközi választást.

Balatonalmádiban Fabó Péter (Fidesz–KDNP), Bercsényi László, Csontos Dávid Péter, Hegyi Ilona Rózsa és Kutassy József (függetlenek) gyűjtötte össze a szükséges számú ajánlást és indul polgármesterjelöltként. Dörgicsén négy független jelölt – Deák Attila, Godó István, Józsa Fábián, Pflanzner Sándor – küzd meg a polgármesteri címért. A másik négy településen egyaránt független jelöltek indulnak a polgármesterségért. Balatonedericsen Németh László és Papp János, Litéren Osváth Örs, Szőnyegh Imre és Varga Mihály a polgármesterjelölt. Lovason Fazekas Gábor Zoltán az egyetlen jelölt a település vezetésére, míg Magyarpolányban Grőber Józsefet és Némethné Penk Ildikót vették nyilvántartásba. A választók Lovason négy, Balatonedericsen, Litéren és Magyarpolányban hat egyéni képviselőjelöltről is döntenek.

Bencze Éva elmondta, a voksoláson két szavazólapot vehetnek át az állampolgárok ott, ahol polgármesterre és képviselőjelöltre is szavazni lehet. Aki egészségi okok miatt nem tudja személyesen leadni a szavazatát vasárnap 6 és 19 óra között, annak lehetősége van mozgóurnát igényelni június 24-én, pénteken 16 óráig a helyi választási irodánál, ezt követően a választó szavazókörének szavazatszámláló bizottságánál igényelhető mozgóurna a szavazás napján 12 óráig.