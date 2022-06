Ezek az alkalmak mindig lehetőséget adnak a tagság számára egy kis visszatekintésre, találkozásra, kötetlen beszélgetésre. Vörös Béla elnök köszöntője után egy történeti áttekintésre invitálta a résztvevőket, ugyanis az ipartestület éppen negyven évvel ezelőtt, 1982-ben tartotta az első a májusfa-kitáncoló rendezvényt az egyesület székházában Tapolcán, a Semmelweis utcában. Erről egyébként naprakészen könyvet vezet Bindics Zoltán, az egyik legrégebbi tag, aki az ipartestület krónikásának is tekinthető. A hegyesdi rendezvényen a Zala megyei szervezet vezetője, Németh György is köszöntötte a tagságot, és Németh László, az Iposz országos elnöke is mondott üdvözlőbeszédet.

A rendezvényen megjelent a tapolcai polgármester, Dobó Zoltán, és a Lenti Ipartestület is képviseltette magát a jubileumi, negyvenedik májusfaünnepségen.

A szombat esti program kiváló hangulatához nagyban hozzájárult a Bene Károlyék által biztosított finom vacsora és Varga Árpád iparostárs zenéje, amelyre hajnalig táncolhattak a résztvevők.