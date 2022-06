Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjében megfogalmazta, hogy a társadalom régóta tisztában van a pedagógusok szerepével, ezért is ünnepeljük immár hetven éve a pedagógusnapot. Legyen ez az ünnep minden óvodapedagógusé, tanítóé, tanáré, szakoktatóé. Azokért élnek, akiket szeretnek, a jövőért, a jóért. Hivatásuk az egyik legfelelősségteljesebb. A pedagógus azonnal láthatja, hogy munkája által mennyit épült a világ. Az óvodás iskolaéretté vált, az első osztályos kisdiák megtanult írni, olvasni, számolni. Mindannyiunk életében van olyan tanár, akire felnőttként is szeretettel emlékezünk.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatásért-nevelésért díszoklevéllel ismeri el az oktatás terén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat. Idén Tölgyesi Attila részesült a kitüntetésben, aki az Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegységének vezetője, 2013 óta gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző szakértő, 2015 óta vesz részt pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésében, 2021 óta duális képzőhelyek ellenőrzését végző szakértő. Négy évtizedes pályafutása alatt bizonyította elhivatottságát.

A Sportért díszoklevelet Liska Bálint, az Ajkai Bródy Imre Gimnázium testnevelő tanára érdemelte ki, aki kiváló tanári munkája mellett a városi sportrendezvények szervezésében és a megye sportéletének koordinálásában is aktív szerepet vállal. A Veszprém Megyei Kosárlabda Szövetség, a Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének tagja, a Magyar Floorball Szövetség versenybizottságának elnöke. Szervezi a TovaFutók Sportegyesület által hirdetett utánpótlás-sportversenyeket. A vezetésével működő lány kosárlabdacsapatok 2010 óta az országos diákolimpia élmezőnyéhez tartoznak.

Pedagógus Emlékplakett elismerésben részesült Takácsi-Máhr Judit és Pákainé Molnár Éva óvodapedagógus, Májusi Zsolt Mihály, Antalné Kovács Erika, Sashalmi Melinda, Horváth Tibor, Sulák Ágnes Zsuzsanna, Várbíró Anita, Turbán Lászlóné, Csényiné Berkovics Ildikó Katalin, Peternics-Sümegi Rita, Freiliné Vitai Andrea tanár.

A kitüntetések átadását követően pohárköszöntőjében Horváth József alpolgármester elmondta, a pedagógusnap a társadalom részéről köszönet az egész éves tudásátadó, tehetséggondozó, felzárkóztató munkájukért, amelyet el kell ismerni erkölcsileg és anyagilag egyaránt. Az erkölcsi elismerés rendben van, de ha azt akarjuk, hogy a legjobb fiatalok válasszák a pályát és ott is maradjanak, akkor az anyagi elismerés is fontos.