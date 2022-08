A kinevezésről döntő rendkívüli képviselő-testületi ülésen elhangzott, a várpalotai születésű és jelenleg is több szállal a városhoz kötődő, közgazdász-jogász végzettségű szakember hosszú évekig tevékenykedett az államigazgatásban, majd a bankszektorban, de az üzleti szférában is jelentős tapasztalattal rendelkezik – hangzott el az ülésen. A Várpalotai Bányász Sportkör elnökeként folyamatos kapcsolatban volt Várpalotával, de korábban a pénzügyminisztérium helyettes államtitkáraként Campanari-Talabér Márta akkori országgyűlési képviselővel dolgoztak közösen az úgynevezett japán hitel elengedésének ügyében is.

– Roland a szakmai részét készítette elő, én pedig a politikai támogatottságot igyekeztem hozzá megszerezni. Ez volt, mondhatom, az első közös munkánk, ami sikert jelentett a városnak és stabilizálta a gazdálkodásunkat. Most sem egyszerű a helyzet, amelyben együtt fogunk dolgozni, de azt gondolom, Nátrán Roland képességeivel, kvalitásaival, kapcsolatrendszerével sikeresen fogjuk venni a cég, illetve a város előtt álló akadályokat. Nagy feladatok és kihívások várnak ránk a gazdaságfejlesztés tekintetében, ezért a jövőben változni fog a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységi köre. Szeretném, ha városfejlesztési feladatok is megjelennének ott, amiben Rolandnak kiemelkedő feladata lenne. Emellett a meglévő feladatokat is végeznie kell, hiszen a távhő is nagy kihívást fog jelenteni – mondta el Campanari-Talabér Márta polgármester.

Az ülésen Nátrán Roland felvázolta legfontosabb célkitűzéseit.

– Két nagy részre bontanám az előttünk álló időszakot. Az egyik a város folyamatos működésének a lehető legtökéletesebb és lehető legmagasabb színvonalú biztosítása. Az a cél tehát, hogy az itt élő emberek azt érezzék: a közszolgáltató cég sajátjának tekinti a várost, és a zöldfelületek kezelésétől egészen az útburkolat-fejlesztésig és -kezelésig minden olyan hibát, amelyet a saját hatáskörében el tud látni, azt megtegye, és ne a lakosoknak kelljen bejelenteniük vagy felhívni a figyelmet egy-egy problémára, hiányosságra. Az itt élők hétköznapjait kell segítenie a vállalatnak, hogy az a legkomfortosabb és legkényelmesebb legyen. A másik feladat pedig a fejlesztéssel függ össze, hiszen hatalmas védelmi ipari és egyéb ipari beruházások valósulnak meg városunkban, amelyek óriá­si lehetőséget jelentenek a fejlődésre. A közszolgáltató vállalat feladata, hogy olyan színvonalú szolgáltatásokat nyújtson az ide települő gazdasági társaságoknak, hogy ezek a cégek a megtermelt jövedelem minél nagyobb részét itt költsék el – fogalmazott Nátrán Roland, majd hozzátette, munkatársaival a cég működésének folyamatos javításán fognak dolgozni.