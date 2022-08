A „Nehéz idők rögös útján” című kötet szerzőjét, lapunk munkatársát, Szijártó János újságírót és a vendégeket a házigazdák nevében Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet országos elnöke köszöntötte, s egyben bemutatta a helyszínként szolgáló Stefanovszky-ház tulajdonosát, Kovács Mária Györgyit. A hölgy néhai Lovasi Jenő magyar királyi főhadnagy, az 56-os nemzeti forradalmi bizottság elnöke és felesége Stefanovszky Magdolna unokája, aki a rossz állapotú, egykori családi ingatlant visszavásárolta és megkezdte annak helyreállítását. Mint megtudtuk, a nagyszülők a diktatúra áldozataivá váltak 1956 után, és Kovács Mária Györgyi a ház rendbe hozásán túl az ő emléküket is példás módon őrzi, ápolja.

A könyvbemutatón a résztvevők előbb megtekintették Vitéz Molnár József rövid videó-üzenetét, amelyet Szijártó János készített vele otthonában, mivel a 93 esztendős Jóska bácsi egészsége nem tette lehetővé az utazást. Pintér Kornél a beszélgetés indításaként elmondta, hogy a Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatásával megszervezett könyvbemutatóval is tisztelegnek a kommunista diktatúra áldozatainak emléke előtt. A vendégek ezután a kötet elkészítésének előzményeiről, körülményeiről hallhattak Szijártó Jánostól, illetve az abban leírt életút egy részébe is betekintést nyerhettek. Amint elhangzott, a kommunista rendszer nem csak szabadságától fosztotta meg tizennégy hosszú évre, hanem első szerelmétől, Psota Iréntől is. Megélte, látta, saját bőrén érzékelte a véres bosszút, a szenvedést, az emberi aljasságot, az ávósok rémuralmát, amely még 1987-ben is mozgatta a szálakat a háttérből, s rettegésben tartotta azokat, akik másként gondolkodtak. A „forradalmiság”, mindig is sokba került annak, aki igazságérzete miatt szembefordult az elnyomással, s az esetleges későbbi erkölcsi győzelem sem adott feltétlenül megnyugvást. Nem hozta vissza azt, ami elveszett. Jóska bácsinak a gyermekkora veszett el a II. világháborúban, amikor tizenhat évesen fegyverrel kellett édesanyját megóvnia, majd 56-ban a haza szabadságáért állt ki, amit börtönnel „honoráltak”.

A könyvbemutatón Juhász Antal Fábos György Apáról fiúra című versét szavalta el, a szép, zenés részeket az Új Idők Akusztik zenekar (Szijártó János, Fazekas Ádám, Czilli Dániel) biztosította.