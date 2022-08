Erről Végh László polgármester tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, a nyári időszakban kiemelten forgalmas szakasz jelentős kockázatot jelentett az autóval közlekedők, a kerékpárosok és a gyalogosok számára. Emiatt a gyalogosok és a kerékpárosok csomóponton történő biztonságos átkelése érdekében a körforgalom dél-keleti ágán egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és egy kerékpáros átvezetést is létesítenek. A projekt részeként a jelenlegi közvilágítási hálózat átépítése is megtörténik, továbbá az érintett közművezetékek kiváltására is sor kerül.

A Fehérkő utca irányából, valamint a 84-es számú főútról érkező csapadékvíz elvezetése érdekében a csomóponton átvezetnek egy nagy átmérőjű csapadék csatornát, amit a Tóth Tivadar utcában lévő nyílt árokba kötnek be. Ezzel egy másik, régi probléma is megoldódni látszik, hiszen a nagyobb esőzések alkalmával jelentős mennyiség víz zúdult le a magasabban lévő területekről. A tavasszal megkezdett kivitelezési munkálatok a műszaki ütemterv szerint zajlottak, így ma már a forgalom rendelkezésére bocsátották a körforgalmat és várhatóan az őszre tervezett hivatalos átadásnak nem lesz akadálya.

Fotós: Szijártó János/Napló

Azt is megtudtuk, hogy a fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést az Alpok Terra Kft. végzi nettó 435 millió 492 ezer forint értékben.