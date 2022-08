-Keresztény államként született meg, melynek megvannak a saját intézményei, törvényei, ma azért létezhet, mert az előttünk járó nemzedékek, amikor kellett, kiálltak az országért, megőrizték az alapokat, amelyeket Szent István tett le, fogalmazott Kontrát Károly. A képviselő hozzátette, augusztus 20-a a függetlenségről, a szabadságról is szól, mert egyiket sem adták soha ingyen. Szent Istvánnak bölcsességének köszönhetjük, hogy ma Magyarország erős, büszke európai ország, megállja helyét a veszélyben. Utóbbiból van bőven: migráció, világjárvány, háború, válságok fenyegetik hazánkat. Elhangzott, a mi nemzedékünk se kivétel, választanunk kell, megvédjük, vagy hagyjuk elveszni hazánkat, ezeréves értékeinket. A Szent Istváni erkölcsi alapok ma is stabilak, így hely tudunk állni az Európát fenyegető veszélyek között. Ma is élenjárunk a keresztény értékek és Európa védelmében. Szent István tanítja, a nemzet összetartó ereje adja a jövő zálogát is. Bizakodóak lehetünk, mert ezer éves történelmünk, mai sikereink is bizonyítják, a magyar nemzetnek van miből erőt merítenie, van mire építkeznie. -Lelkesítsen minket az elődök példája! Lássuk meg a jót a jelenben, kövessük elődeink példáját, hittel, összefogással, közösen minden nehézséget le tudunk győzni! Ahogy Szent István bölcsessége hazánkat független, európai és keresztény állammá tette, a ma nemzedékének bátor kiállása teszi az országot erős, büszke európai nemzetté, hangsúlyozta a képviselő. Fabó Péter polgármester egyebek mellett felidézte, I. István királyt 1083. augusztus 20-án avatták szentté, 1092-ben Szent László király rendelte el a nap ünneplését. Szent István bölcsességgel, sok véráldozattal egyesítette, megtartotta a magyarságot a Kárpát-medencében. - Csak akkor épül be a hazaszeretet és minden ünnep a lelkünkbe, ha személyessé tesszük, ha azt látják a gyerekeink, hogy számunkra fontosak ezek a napok, vélekedett a polgármester.

Az ünnepi gondolatok után Dudásné Pirik Mariann intézményvezető, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium intézményvezetője Pro Urbe (A városért) érdemérmet vett át Fabó Péter polgármestertől, a díjazottról Czuczur Sándor, a gimnázium alapítója, nyugalmazott igazgatója beszélt. Az egyházak képviselői megáldották és megszentelték az új kenyeret, amit megszegett Fabó Péter polgármester. Az ünnepen szép műsorral ajándékozta meg a közönséget Halas Adelaida színművész és Pályi-Nagy Mikós gitárművész.