A Leader Kultúrközpont udvarán programok várták a gyerekeket, megismerkedhettek a szőlőpréseléssel, mustkészítéssel, játszhattak a Balaton Játszóház népi fajátékaival. Idén újdonságként kerekítő mondókázó foglalkozás és hangszerjáték is várta a kicsiket. A Balatonalmádi Néptáncműhely fiataljai pedig eljárták a szüreti táncokat.

A környékbeli pincészetek bort ajánlottak fel, az Újkúti Vadásztársaság pedig megvendégelte a résztvevőket vaddisznópörkölttel. A berényi szüret állandó fellépője a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalköre és Varga József népdalénekes is, de operettműsor és utcabál is szórakoztatta az érdeklődőket a vidám és programokban, látnivalókban bővelkedő almádi szüreti mulatságon.