A busztársaság tavasszal Szeretem a lila buszt címmel írt ki rajzpályázatot alsó tagozatosoknak, a beérkezett pályaművek a nyáron láthatók voltak a buszokon.

A Kukkantó Egyesület ennek kapcsán felhívást tett közzé a gyermekeknek a vakáció elején, hogy keressék a szünidő alatt a rajzokat a buszokon, és küldjék be legalább öt busz rendszámát, amelyen látható volt gyermekrajz.

Somody Zsuzsanna, az egyesület elnöke elmondta, közel ötven helyes megfejtést küldtek be a gyerekek, akiket kedden jutalmaztak a V-Busszal közösen. A Báthory általános iskola 2. és 4. C, valamint a Deák általános iskola 3. C osztálya látogatást nyert a V-Busz telephelyére, ahova a busztársaság szállítja ki a tanulókat. Az osztályok a Kukkantó Egyesület jóvoltából labdát és ugrókötelet vehettek át Somody Zsuzsannától. Az egyéni beküldők közül tíz diák nyert el október havi V-Busz bérletet, valamint ők színesceruza-készletet is kaptak az egyesülettől.

A társaság jutalmait Polgári István, a V-Busz Kft. ügyvezetője és Hegedűs Barbara alpolgármester adták át. Utóbbi azt emelte ki, hogy a gyermekek lelkesen fogadták a pályázatot, és reményét fejezte ki, hogy a környezetbarát közlekedés a mindennapjaik része lesz.

A díjátadó után a gyermekek megnézhették, hogyan töltik az elektromos buszokat, és megismerkedhettek a járművek működésével is.