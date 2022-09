Kontrát Károly országgyűlési képviselő kiemelte, a mostani átadás méltán nevezhető kivételes ünnepnek, mert egyfelől jelentős összegű beruházást adnak át, másrészt látványosan szolgálja az itt élők, valamint a környékbeli emberek, mások mellett a Nivegy-völgyben élők érdekeit. Kiemelte egyebek mellett, mindig is elsődleges céljának tekintette, hogy javuljon a kistelepülésen élő emberek életkörülménye. Ez nagyon fontos, ismeri a helyzetüket, mert ő is kistelepülésről származik. A kisebb helyeken élők igényei aztán egybecsengtek a kormányzati programmal, és 2019-ben útjára indult a MFP, mely jelentős fejlesztéseket és nagyon látványos megújulást hozott vidéken. – Az említett programnak a zánkai térségben is sok nyertese van már – mondta, majd példaként említette meg Szentjakabfát, Tagyont, Balatoncsicsót, Óbudavárt és Balatonszepezdet.

A képviselő méltatta a zánkai vezetés, valamint a testület munkáját, illetve a helyi embereket, hogy összefogással sikerült elnyerniük a 60 milliós támogatást, ami kiemelkedőnek számít.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban Zánka is nagyon szépen fejlődött, példaként említette meg az út- és járdafelújításokat, valamint a tömegeket vonzó strand fejlesztését. – Közös cél, hogy fejlődjenek a kistelepülések is, illetve a MFP szebbé tegye a magyar vidéket. A mostani, nehezebb időszakban kormányzati támogatással, összefogással, barátsággal, valamint együttműködéssel túljuthatunk a nehézségeken – hangsúlyozta Kontrát Károly.