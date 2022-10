– Sváb beköltözők hozták magukkal egykor Pápateszérre a szőlőkultúrát, amit ma már többen profi módon művelnek itt. Ahhoz szintén nagy munka kellett, hogy a pincesoron megvalósulhasson az önkormányzat újszerű kezdeményezése, ami a falu hasznára válhat, többek között növeli a környékbeli ingatlanok értékét, élhetőbbé teszi a települést. Gratulálok ahhoz, hogy bele mertek vágni! – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az átadó ünnepségen. Primász Gábor Róbert plébános a bor szívet vidámító hatásáról beszélt és az épített, a művelt környezet szépítésének fontosságát hangsúlyozta, amikor megáldotta a présházakat. Arról Völfinger Béla polgármester adott tájékoztatást, hogy a Fényes-hegyi pincesor bekerült a helyi értéktárba. Ezen a részen öt egymás melletti ingatlan az önkormányzat tulajdona, az ezeken lévő présházak tetőszerkezetét újíttatta fel. Mintegy száz éve épültek, szerették volna megmentik ezeket, s már közel álltak ahhoz, hogy összedőlnek. A helyreállítás során ügyeltek az eredeti anyaghasználatra. A költségeket a vidékfejlesztési célú program zártkerti pályázatán nyert 23,5 millió forintból fedezték.

A présházak mögötti másfél hektáros területen gyümölcsös kialakítását kezdte meg az önkormányzat fatelepítéssel, ehhez vadvédelmi kerítés készült az említett pályázati forrásból, és a szőlőhegyre vezető, a Fényes-hegy alatt lévő út ezúttal több mint egy kilométeres szakaszon újult meg. Négy méteres szélességben alakították ki, mellette a csapadékvíz elvezetését megoldották. A faluvezetőtől megtudtuk, hogy az egyik megszépült présházat szeretnék eredeti funkciója szerint használni, olyan programokat szerveznek benne, amelyek során a mustkészítést ismerhetik meg a gyerekek, a gyakorlatban kipróbálhatják. Annak kapcsán, hogy a többi milyen szerepet kap, egyelőre csak tervek fogalmazódtak meg, ötleteket várnak.

– A kilencvenes években volt az utolsó fénykora a pápateszéri szőlőhegynek, akkoriban csaknem minden helyi családnak volt itt présháza. Aztán jó részük magára maradt. Most a hagyományok őrzése miatt, az értékmentés részeként párat rendbe tettünk. A falunak erre a részére is minden infrastruktúra kiépült, ne legyen a Fényes-hegy az enyészeté. Szeretné az önkormányzat a mostani fejlesztéssel bíztatni a többi tulajdonost, hasonlóképp újítsák fel kis épületeiket – mondta el a polgármester. Látszott, hogy pár présház ma is elhagyatott, de többet gondos kezek tartanak rendben és közelükben szőlőt gondoznak. Például kékfrankost. Szép nagy szemek gömbölyödnek a fürtökön. S a hely jó adottságait bizonyítja, no meg a gazdák hozzáértését, hogy országos versenyen ezüstérmet nyertek nemrégiben az itt termelt borok. Jelenlétükben avatták fel az önkormányzati fejlesztést, vágták át a nemzeti színű szalagot.