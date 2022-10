- A használt baritonszaxofont ősz elején szereztük be a Célirányos kezdeményezés elnevezésű gyűjtés keretében - mondta el Horváthné Bőczy Anikó, a hangszerbeszerzés ötletgazdája, a Csermák Antal Zeneiskola fuvolatanára. Hozzátette, a zenekarban ez az első baritonszaxofon, és azért volt szüksége a hangszerre az együttesnek, mert nagyszerűen ki tudja váltani a basszusszólamokat, jó alapot ad mély hangjaival a zenekar hangzásának. A hangszer megvételéhez szükséges összeg alig egy hónap alatt összegyűlt közel ötven magánszemély és a Veszprémi Petőfi Színház adományából.

Novák Valéria zenekari tag a baritonszaxofonnal

Forrás: Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar

A Célirányos kezdeményezés adományszervezési technikájának köszönhetően az alapítványok kimondottan a beszerezni kívánt eszközre szerveznek gyűjtést. A zenekar munkáját segítő Fúvóskultúráért Alapítvány részére beérkezett támogatás végül meghaladta a hangszer 600 ezer forintos árát, ezért a szaxofonhoz új fúvókát és hangszerállványt is beszereztek, valamint ezen felül egy karmesteri pultot is sikerült vásárolni a zenekar számára.

A fúvószenekari adománygyűjtés sikere példaként szolgálhat a megyében működő más alapítványok számára is - hívta fel a figyelmet Horváthné Bőczy Anikó.