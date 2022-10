A Haszkovó úti lakótömbök közül az első épület építése 1973-ban kezdődött meg. A jubileum alkalmából és a lakótelepen élők tiszteletére a Haszkovó hírmondó kezdeményezésére és a Kokó Cukrászda együttműködésével készült el a Haszkovó-szelet, mondta el Jung Edina ötletgazda, a Virágzó Veszprém Egyesület elnöke. A torta kitalálásába bevonták a helyi lakosokat is: háromféle ízesítést, három formát és három fantázianevet küldhettek be a fórum felületére. A leggyakrabban előforduló öt javaslatot azután szavazásra bocsátották, ezek közül a meggy-csokoládé ízű torta kapta a legtöbb szavazatot.

A végső győztest a napokban tartott előkóstoláson választották ki a meghívottak. Az eseményre mintegy ötven résztvevőt, köztük a város több vezetőjét, a helyi önkormányzati képviselőt, a lakótelepen működő intézmények vezetőit, helyi lakosokat és az egyesület tagjait hívták meg. Az előkóstolón a meggy-csoki ízű torta és egy csokoládés-kávés sütemény közül a résztvevők többsége az előbbit részesítette előnyben, így ez viseli a Haszkovó-szelet nevet. A desszertben a krémes vaníliás és csokoládés ízharmóniát kellemesen megtöri a meggy íze. A cukrászdában elérhető a sütemény, amelynek tetejére a városrészi zászlón is látható címer került.