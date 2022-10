– A tavaszi orgonaavató koncert előtt beszélgettünk Bakonytamásiban Fekete Péterrel, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárával, és szóba került, milyen nagy összeg szükséges egy-egy ilyen régi, értékes, szépen zengő hangszer teljes rendbetételéhez, ezért csak pár millió forint tartalék maradt az erre szánt keretben, ami már valószínűleg nem elég egy újabb felújításra. Épp ott állt mellettem Pápateszér polgármestere, az ő településük szintén pályázott orgonafelújításra, de nem járt sikerrel. Rögtön kiderült, ha nem is tudnak mindent elvégeztetni hárommillió forintból, amit szerettek volna, de komoly átalakításokat a hangszerbelsőben igen – idézte fel a történteket Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. A honatya közreműködésével gyorsan hozzájutott a szomszédos falu közössége a pénzhez, meg is valósultak idén a munkálatok.

Pápateszér Római Katolikus Plébánia volt a nyertes pályázó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogató, a feladatot Márffy Dezső vasvári orgonajavító mester végezte el. Szintén orgonaavató koncert keretében hallhatták a megújult hangszer hangját először az érdeklődők a község római katolikus templomában. Közreműködtek a Magyar Állami Operaház művészei: Bartal László orgonaművész és Rácz Rita énekesnő. A szentmise keretében együtt énekeltek a pápateszéri templom énekkarával.

– Templomunk barokk orgonája Pápateszérnek olyan kincse, ami egyedülálló a környéken. Ez a hangszer nagyjából egyidős a templommal, kétszáznegyven év viharaival dacolva szolgálta, szolgálja a pápateszéri híveket. Elődeink a játékasztal borítójára akkurátusan feljegyezték a javíttatás évét és költségeit, de a legutolsó óta is emberöltőnyi idő telt el. Két éve Bartal László budapesti orgonaművész egy tanítványával kitisztította a sípokat és újrahangolta az orgonát, egyúttal felhívta a figyelmet az átfogó felújítás szükségességére, ami az idei, sikeres pályázatot követően valósult meg. Ennek során újraöntötték az orgona hiányzó sípjait, két új sípsort kapott a hangszer, kitisztították a síptőkéket, vegyszeres rovarirtást végeztek, új széltartály készült, a szelepeket szükség szerint bőrözték, a mechanikus traktust javították. Orgonánk játszóasztala eredetileg az orgona hátsó részén volt, az átépítés során került előre, ekkor kellett az orgonaházat kibővíteni. Ahhoz, hogy Pápateszér barokk orgonája ismét az eredeti pompájában ragyogjon, hátravan még az orgona házának felújítása és a pártadísz újrafaragása – mondta el Völfinger Béla polgármester.

Tehát a belső rendbetétel után külső restaurálásra van még szükség. Az orgona házát jelenleg borító barna festék alatt ugyanis ott van a XVIII. századi, világos színű barokk festés, és a 2020-as hangoláskor megtalálták az eredeti, faragott és aranyozott pártadísz darabjait is. Ezekhez a munkákhoz kérik az egyházközség tagjainak nagylelkű támogatását. Gyűjtésbe kezdtek a faluban, hogy összejöjjön a szükséges mintegy kétmillió forint.