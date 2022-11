Amint az ötletet helyeslő családtagoktól megtudtuk, ők két évvel ezelőtt vették meg azt a Bárdos Lajos utcai házat, amelyben most is élnek. Az épület a hetvenes években készült, akkor már állt mellette a kis fenyő. Így több, mint ötven éves lehet, mostanra túlnőtt a házon. Tizenöt méternél is magasabb volt, amikor kivágták, a törzséből több méternyit le kellett vágni, hogy felférjen a teherautóra.

Fotós: Tóth B. Zsuzsanna

A fenyőt szerdán reggel vágták ki a városgazdálkodás dolgozói, majd több órás munka után délelőtt vitték teherautóval a helyszínre. A Fő téren daruval állították fel, délben még dolgoztak a beállításán.