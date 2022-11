Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár megnyitóbeszédében elmondta, a kommunizmus alatt szerte az országban megnehezítették a német közösség létét és megmaradását.

- Az elmúlt évtizedben hatalmasat tudtunk változtatni a közfelfogásban - mondta. - Abban, hogy érdemes megmaradni a német nemzetiségben.

Kiemelte az összefogást is, ugyanis az államtitkár szerint nem elég egy megyei, országos, netán helyi nemzetiségnek a törekvése, hanem szoros összefogás kell ahhoz, hogy 50 vagy 100 év múlva az unokák és dédunokák németül is merjenek énekelni vagy tanulni.

Soltész Miklós szólt a németség parlamenti jelenlétéről is, amelyet Ritter Imre képviselő tölt be 2018-tól. Elmondta azt is, hogy egy évtizede kevesebb mint tíz óvodája, iskolája volt a német közösségnek hazánkban, míg ma 34 óvodát és 41 iskolát tartanak fent.

- Több száz a civil szervezetek száma, akik az elmúlt években sok ezer programot valósítottak meg. Ez mind-mind a közösség létét erősíti - hangsúlyozta az államtitkár. - Ugyanúgy, mint a közösségi házak.

Ennek kapcsán elmondta, több mint 40 közösségi ház újult meg a német nemzetiség területén, amibe most már a veszprémi Deutsches Haus is beletartozik.