A Balaton-felvidéki Örvényesen november 5-én, szombaton, Szent Imre herceg ünnepén tartották a település búcsúját. Az ünnepség szentmisével kezdődött az 1778-1783 között, kései barokk stílusban épült templomban. A liturgiát, Huszár Zoltán polgármester köszöntője után Barkó Ágoston bencés atya, tihanyi plébános, Örvényes lelkipásztora vezette, ugyanis a települést a Tihanyi Bencés Apátságból látják el.

Fotós: Pados Adrián, Vörös Ákos

Ágoston atya szentbeszédében Szent Imre életpéldáját állította a hívők elé. Azt mondta, fiatalkorában Szent Gellért volt a tanítója, műveltségben és hitben is szorgalmasan gyarapodott, ugyanakkor katona volt, a királyi testőrség parancsnoka. A tanulásnak, a lelkiekben, imádságban való fejlődésnek, a szabályozott életvezetésnek, férfias határozottságnak a példaképe. A hagyomány szerint Veszprémben, a Szent György-kápolnában Isten iránti odaadásból és Magyarország keresztény hitben való megerősödéséért szüzességet fogadott. Ágoston atya hangsúlyozta, hogy Szent Imre oltalma kiterjed az egész településre, minden lakójára. A templom is mindenkié, akit itt kereszteltek meg, aki jószándékkal betér ide vagy elhalad mellette: nyitott hely az egész falu és a nyaralásra érkezők számára is. -Bátran látogassuk ezt a szent helyet az egyházi és települési ünnepeken, és bátran forduljunk az egyházközséghez, a hívőkhöz, hiszen a mi feladatunk, hogy Isten jóságát, irgalmát, meghallgatását közvetítsük minden ember felé, fogalmazott az atya. A szentmise ének-zenei szolgálatát Sarlós Tibor kántor és a Solymári Hagyományőrző Asszonykórus látta el, akik csodálatos német egyházi énekeket énekeltek. Emlékeztették a falu közösségét arra, hogy az Árpád-kori eredetű községet, a török kor pusztításai után Rajna-vidék-Pfalzból hozott németekkel telepítette be Grassó Willebald tihanyi apát. A 20. század közepéig a falu általános nyelve a német volt. A szentmise végén a Grosser Gott, wir loben dich című hálaadó éneket teljes erővel zengte a közösség. Az ünnepség a faluházban a Városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes szép műsorával folytatódott.