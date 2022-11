Tenni akarás és alkotási vágy, ami visszaköszön a művészeti alkotásokban Magyarpolányban. A képzőművészet olyan vízióvá vált a helyiek életében, ami példaértékű a környéken, és olyan kulturális központtá nőtte ki magát a település, ahol a hely szelleme minden egyes alkotásban visszatükröződik.

Grőber József polgármester rendkívüli eseménynek nevezte a település életében, hogy egyszerre hat szobrot avattak fel vasárnap a főtéren. Hozzátette, hogy a településen kiemelkedő a kulturális élet, a színházi előadások és a hagyományőrzés mellett a képzőművészet is megjelenik már régóta, és mostanra arra a fokra jutott, hogy a falu köztereit díszítse, ami példaértékű a polányiak életében. Elmondta, hogy Diénes Attila Munkácsy-díjas szobrászművész és Csabai Tibor grafikusművész helyi lakosoknak köszönhetik, hogy gyökeret vert a képzőművészet is a falu életében. Hozzátette, hogy korábban a főtéren a plébánia előtt és a Zöld Élet Házában (korábban faluház) már elhelyeztek több fa műalkotást is, ami a korábbi nyári képzőművészeti táborok termése. Előrevetítette, hogy a következő négy szobor helyszínének kijelöléséről a településen élőket kérdezik majd meg.

Nemes László, az egyik kiállító úgy fogalmazott, hogy jöttek a kiállítások helyben és a fővárosban, majd külföldi jelentős kultúrközpontokban, ezzel együtt neve és értéke lett Magyarpolánynak és a helyi közösségnek.