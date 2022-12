– Itt a városrész közepén, ezen a téren gyullad fel évtizedek óta az adventi gyertya. Gyönyörű, szívet melengető hagyomány, el sem tudnám képzelni, hogy karácsony előtt ne itt fejezzem be az adventi várakozás időszakát – mondta Rejtőné. – Ilyenkor megérezheti az ember a karácsony igazi csodáját. Amikor kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, szomszédok, barátok, közösen készülődnek a legszebb ünnepünkre, és van, aki az adventi díszeket javítgatja, rénszarvast barkácsol, hóembert, templomot, manókat farag, vagy finom süteményeket süt, sütőtököt hoz, vagy akaszt egy díszt az itt álló fenyőfára. De olyan is van, aki forró puncsot, teát készít, vagy egy feldíszített csodajárgánnyal érkezik. Van, aki verset mond, énekel, és van, akik csak egyszerűen végre kimozdul otthonról, és csatlakozik hozzájuk. Csatlakozik a csodához, szívből, szeretetből. Szerintem ez az igazi karácsonyi csoda – fejtette ki Rejtőné.

Csitáry Hock Tamás gondolatait szabadon idézve zárta ünnepi beszédét a szónok. – A karácsony nemcsak egy nap és nem is három. Az igazi karácsony nem is napokkal számolható. Karácsony a szeretet születésének az ünnepe. Szeretet pedig bármikor születhet. Bárhol, bármelyik napon, bármelyik pillanatban. Hiszen az első karácsonyig az a nap is csak egy volt a sok közül. A szeretet születésétől vált karácsonnyá – zárta beszédét Rejtőné Csizmadia Márta.

A köszöntő után Bakos Frigyes atya és Kovács Viktor evangélikus lelkész mondott köszöntőt, majd Weisz Liliána verset, Szarka Csilla az Abigél című musicalből a karácsony esti dalt énekelte. Ezt követően a Csosszantók tehetségműhely óvodásainak előadása, majd a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola diákjainak és tanárainak vidám műsora hangzott el. Természetesen nem maradhatott el a Kató lányok előadása sem, melyben karácsonyi dalok és furulyaszó csendült fel. Végezetül ifj. Virág János, Gácsi István és Tóbiás Melinda előadásában a Piramis együttes örökzöldjét, a Kívánj igazi ünnepet című dalt hallhatták a városrész ünneplő lakói.