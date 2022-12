Amint azt a titkártól, Nemesné Szabó Rózsától megtudtuk, a csomagok öt-tízezer forint értéket is képviseltek, attól függően, hogy egyedülállónak vagy nagy családnak készítették. A helyi csoport 58 szorgalmas tagot számlál, akire mindig számíthat a település. Most ők is hálásak köszönik az adományozóknak a segítséget. Lelkesen csomagolták és az önkormányzat segítségével házhoz is vitték a harminc csomagot, amelyet nagy részben a megyei Vöröskereszttől kaptak. Amellett az egyik multi áruházban is gyűjtöttek tartósélelmiszer-adományt, és a helyi polgárőrségtől szintén kaptak élelmiszert. Így abból és a gyűjtésből összesen még 16 csomagot állítottak össze. A településen élő rászoruló családok mindegyikének jutott így a tisztálkodó- és tisztítószerekből, baba ápolási cikkekből, illatszerekből, tartós élelmiszerből.