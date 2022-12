A tanulók felkészítő tanárától, Kersner Ákostól megtudtuk, hogy a csapatban Kovács Bíborka, Pad Lina, Somlóvári Sára és Tóth Zsófia, a gimnázium 11. G osztályos tanulói versengtek Europancakes csapatnévvel. Tavaly az országos versenyen 11. helyezést szereztek, eddig két budapesti osztálykirándulást nyertek osztályuk számára a 4 for Europe verseny révén. A lányok emelt szinten tanulják a matematikát, fizikát, biológiát, kémiát, így a történelemmel és magyar nyelvvel kapcsolatos feladatokhoz külön kellett készülniük. Tanáruk szerint lenyűgöző a munkamoráljuk, az elmúlt hetekben legtöbbször csak fél négy után kezdhették a felkészülést, gyakran este és éjszaka is dolgoztak a versenyfeladatokon, miközben a rengeteg iskolai munkát is el kellett végezniük.

Az ajkai gimnázium 2019 októberétől úgynevezett EPAS-suli, 50 ilyen intézmény van az országban, ők vesznek részt a programban, melynek célja, hogy megismertesse az iskolahasználókkal az EU történetét, intézményeit, törekvéseit, valamint képviselt értékeit. A projektet náluk Kersner Ákos, mint senior nagykövet koordinálja, 10-12 junior nagykövet munkáját irányítva.

Tevékenységük offline és online térben zajlik. Törekvésük, hogy minél objektívabb képet nyújtsanak az EU-ról, beszámoljanak annak stratégiájáról és a lehetőségekről, amelyeket biztosít a diákok számára. Ők egyébként junior nagykövetként a Bródy Superman projekt tevékeny részesei is. Az elmúlt nyáron együtt dolgoztak Varga Andreával, közel 100, az Európa Kulturális Fővárosa projektben részt vevő fiatal számára szerveztek csapatépítő napot Ajka-Csingerben.

Makkos Vera korábbi Séta-aranytollas diák, volt junior nagykövet szerint az iskola 2019 óta indul a 4 for Europe versenyen, eddig mindig bejutottak a diákok az országos döntőbe. A tanulmányi vetélkedőn nemcsak az EU létrejöttének történetét kell igen alaposan ismerni, de az intézmények jogköreit, egymáshoz való kapcsolódását és a döntési mechanizmusokat is, nem beszélve a fő hivatalokhoz kötődő hálózatokról. A feladatok kiterjednek Európa történelmére, kultúrájára, gazdaságának jellemzőire, emellett sok a földrajzos feladvány. A regionális és az országos döntőkben mindezek kreatív feladatokkal egészülnek ki. Idén például az Europe Direct irodákat kellett népszerűsíteni egy reklámmal, az országos döntőben pedig bonyolult EU-s kérdéskörökről szóló vitában mérették meg magukat a csapatok – mondta Makkos Vera.

Kovács Bíborka összefoglalója szerint a versenyen be kellett mutatkoznia minden csapatnak elektronikai eszközök nélkül, minél kreatívabb módon. Szükség volt lexikális tudásukra, és volt olyan feladat, amely az unió adta lehetőségekhez kapcsolódott. Ismertetniük kellett a zsűrivel az iskolában általuk megvalósított ifjúsági napot, és a csapatok egymás közötti vitában szintén összemérték tudásukat – mondta Bíborka, aki a regionális fordulóban lenyűgözte a zsűri elnökét, Güntner Pétert, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezető munkatársát az egyik előzetes feladat precíz és kreatív megoldásával.

A 2019-es országos döntőn az ajkai, 9. csapat tagjai (Makkos Veronika, Consuegra-Sotolongo Gábor Luis, Házi Barna, Ruppl Szabrina), volt junior nagykövetek ma már egyetemisták, de jól tudják hasznosítani a program során megtanultakat. Vera az egyetemen is folytatja az EU-val kapcsolatos munkát, az iskolai EU-napon ő tartott előadást az érdeklődő diákoknak.

Kersner Ákos leszögezte, hogy a felhalmozott tudás átadása fontos cél, így újabb és újabb osztályokat vonnak be az EPAS programba és a 4 for Europe versenyre való felkészülésbe. A projektek révén eddig Budapest mellet Brüsszelbe és Strasbourgba is eljutottak, ahol EU-s rendezvényeken vehettek részt.

A Bródy csapatának célja, hogy az Euroscola megnyerésével részt vehessenek egy külföldi utazáson, ahogy az Euroscola egyik legjobb magyarországi eredményét a gimnázium érte el 2019-ben. A sok értékes utazás, könyvutalvány ugyan motiváló tényező, de döntően mégsem ezért, hanem a befektetett munkáért magáért és a megszerezhető tudásért indulnak a diákok a versenyen. Hosszú távon ez térül meg, ebben hiszek – vallotta a felkészítő tanár.