A forgalmirend-változtatásnak köszönhetően a Körmend irányából érkezők le tudnak hajtani a csomópontban a nyolcas útról, így Veszprém vagy Balatonalmádi irányába is továbbközlekedhetnek. A módosítás eredménye az is, hogy a szakaszon megszűnik az eddigi forgalmi átterelés. A kivitelező közölte azt is, az almádi csomópont negyedik ága egyelőre még lezárva marad, így a Balatonalmádiból Székesfehérvár irányába közlekedők a 7217-es és 73-as utat összekötő szakaszon haladva tudnak kerülni. A jelenlegi korlátozás várható időtartama egy hét. A munkálatok és útlezárások miatti esetleges kellemetlenségekért a közlekedők türelmét kérik.