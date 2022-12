Rengetegen sétálnak Balatonfüreden a két ünnep között a ragyogó napfényben, a kellemes időben, ezt lehet látni naponta a városban.

Az embereket nagy boldogsággal töltötte el és jókedvre derítette, hogy kinyitott az egyik fagylaltozó, erről győződtünk meg, amikor megszólítottuk őket. Arról beszéltek, hogy kezükben egy finomággal teli tölcsérrel sétálni a Balatonnál igazán egyedi és különleges élményt jelent számukra. A fagyizóban ráadásul életre keltették a tél ízeit, így van például narancsos mák, mézeskalács, diós gesztenye ízű édesség, illetve sós karamell és Szőke zserbóból készült fagylalttorta. Ünnepi hangulatú a saját készítésű drazsé, a mézeskalácsos kesudió és a forralt boros mazsola.

Dobó Norbert tulajdonos: Úgy döntöttünk, meglepjük az embereket egy különleges élménnyel itt, a téli Balatonnál

Fotós: Kovács Erika/Napló

– Úgy döntöttünk, meglepjük az embereket egy különleges élménnyel itt, a téli Balatonnál. Miért ne tartozhatna a télhez egy jó fagylaltozás is? - érvelt a nyitás mellett Dobó Norbert tulajdonos az elegáns, ünnepi díszbe öltöztetett üzletnél.

Gondoltak azokra is, akiknek passziója a fagylaltozás, így van lehetőségük arra, hogy elvigyenek magukkal kedvenc édességükből. Többen ugyanis a náluk készült fagylaltért jönnek az év más időszakában is Balatonfüredre. Az is a nyitás mellett szólt, hogy az egész évben alkalmazott dolgozók ismét készíthessenek édességeket.

Télen fagyizni? Ez egy igazi örömünnep! - mondta jókedvűen Kugler Péter, aki feleségével, Ritával és kislányával, Kálával jött el a különleges élményért Füredre

Fotós: Kovács Erika/Napló

– Boldogok vagyunk, hogy télen is lehet fagyizni a Balatonnál, ez egy igazi örömünnep! - így beszélt jókedvűen Kugler Péter, aki feleségével, Ritával és kislányával, Kálával együtt azért jött a balatoni városba, hogy séta közben elfogyasszanak egy finom édességet.

Szilágyi Bars és Fanni szerint nagyot dobott a hangulaton, hogy télen is lehet fagylaltozni Balatonfüreden

Fotós: Kovács Erika/Napló

– Nagy fagyizók vagyunk, úgyhogy örömmel jöttünk ide - jegyezte meg Szilágyi Bars és Fanni. A fiatalok szerint nagyot dobott a hangulaton, hogy télen is lehet fagylaltozni Balatonfüreden. Arról nem is szólva, hogy a tél íze, illata kerül a tölcsérekbe. – Ez a mákos, narancsos mindenmentes fagyi az, amire télen vágytam - fogalmazott jókedvűen Fanni.

Egy család a napfényes sétányon élvezte a fagylaltozást, amikor megszólítottuk őket. Hulala János, valamint testvére, Homoki Krisztina, a nő férje, Homoki Sándor a kisfiukkal, Kornéllal Márkóról jöttek el, hogy kezükben fagyival gyönyörködjenek Balatonfüred és a tó szépségében. Azt mondták, valójában a gyermek kedvéért jöttek el az édességért, de a téli fagyizás a felnőtteket is lenyűgözte.