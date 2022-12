A „nemzet rozmárja" elmondta, hogy visszavonulni készül, lassan abbahagyja a téli fürdőzéseket. – Már 62 éves vagyok, és egyre ritkábban találok kihívást, mivel nem fagynak be a tavak, folyók. Tapolcára azonban, amíg csak tudok, eljövök, hiszen a fürdés, az úszás, a hideg levegőn való mozgás is egészséges, erre buzdítok ezután is mindenkit – mondta Schirilla, és ígérte, hogy legközelebb, valószínűleg már a jövő év tavaszán visszatér, amikor megjelenik első könyve.

A vízbe ezúttal is ő csobbant először, majd kétszázötvenen követték a példáját. A 18 fokos vízben jót lubickoltak gyerekek és felnőttek, többen már sok éve visszatérőkként. A levegő tízfokos volt, arra sem lehetett panasz, többen ki is használták az enyhe időt, és az utolsó pillanatokig úsztak, labdáztak, fejeseket ugrottak a tóban. Jelmezesekből idén sem volt hiány, a különféle parókák mellett úszógumikkal, üres borosballonokkal, nyuszi- és Mikulás-jelmezben is pancsoltak. Idén először díjat kaptak a legviccesebb jelmezben csobbanó úszók, így a menyasszonynak öltözött Vörös Anikó, a vízi angyal jelmezben fürdőző Boroska Klári, valamint a betyárruhában és lufilovakkal megmártózó Ihász László és Ihász Máté. A legidősebb fürdőző – ahogy tavaly és már több éven át – idén is a 83 éves Németh Károly és a 79 esztendős Szebegyinszki Istvánné volt. Az immár hat dédunokával büszkélkedő Marika eddig minden alkalommal fürdött a tóban szilveszterkor, sőt, másnap Szigligeten folytatta a téli megmérettetést a strandon. Idén is így teszi, ígérte. A legifjabb pancsoló a nyolcéves Vidosa Bence és a 11 esztendős Vidosa Víta volt ezúttal. Oklevelet kaptak a Veszprém Megyei Búvárklub tagjai is, akik minden fürdés előtt megtisztítják a tavat. Ők, hozva a formájukat, búvárfelszerelésben csobbantak.