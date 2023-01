Az ország legszebb választókerületének nevezte a helyet Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő, melynek, ahogy mondta, egyik ékszere Sümeg. A város több szempontból is méltó helye annak, hogy a régió lovas társadalmának képviselői itt szórakozzanak, részt vegyenek a díjátadón. Kiemelte, Sümeg a magyar kultúrtörténet olyan fontos helyszíne, melyet mindenkinek alaposabban ismernie kellene. Itt 200, 250 évvel ezelőtt olyan lényeges dolgok történtek, melyek nélkül a mai modern Magyarország elképzelhetetlen lenne. A polgárosodással megalapozta azt a közösségi életet, melynek a mostani generáció a haszonélvezője. Elhangzott, közösséghez tartozni jó, nem csak a kölcsönös szimpátia, az összetartozás, hanem az egymás segítése miatt is. Mindezek a folyamatok nem kis mértékben itt, Sümegen indultak el. Gondoljunk Kisfaludy Károlyra, Deák Ferencre, Ramassetter Vincére, akik kötődtek ehhez a térséghez, és a polgári társadalom alapjait Magyarországon letették. A miniszter méltatta Papp Imre várkapitány munkáját, akinek fejlesztései mutatják, aki tehetséges, erős akarata van, elszántan küzd a saját igazáért, terveiért, tud boldogulni Magyarországon. Apránként, lépésről lépésre, egyik téglát a másikra helyezve itt egy család boldogul, és a térség egyik meghatározó munkáltatója, illetve idegenforgalmának legjelentősebb szereplője. Itt ma már olyan kultúra van, ami sugárzik. Ennek szerves része a lovas sport, amit bemutatnak a vendégeknek, és remélhetőleg többen is kedvet kapnak hozzá, ami nagyon fontos a utánpótlás miatt. –A lovasok az ország egyik legerősebb közösségének tagjai, mely különös felelősséggel is jár, hiszen a magyarok a mai napig ragaszkodnak ahhoz, hogy az ország lovas nemzet, hangsúlyozta. Hozzátette, mindebben alapvetőek a mostanihoz hasonló rendezvények, ahol találkozhatnak egymással a lovasok, megvitatják tapasztalataikat, beszélnek a jövőről.

A bált Kocsis László, a Veszprém Megyei Lovasklubok Egyesületének (VMLE) elnöke, a Koppány Lovasudvar tulajdonosa és Unger Fanni, az említett egyesült elnökségi tagja, a Somló Térség Lovas Egyesület aktív versenyzője és edzője szervezte. Elmondták egyebek mellett, a bált ötödik alkalommal tartják. Hét lovas klub működik Veszprém megyében, gyermek és felnőtt tagjaik rész vesznek például szabadidős, valamint díjlovagló, díjugrató versenyeken. Az esten köszöntötte a megjelenteket Szlobodnyik Zsuzsa Anna, a szentgáli Pokloskút Lovas Sport Egyesület elnöke, a VMLE szabadidős szakági elnöke is.