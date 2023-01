- Újévkor a családok és közösségek visszatekintenek az óév eseményeire. Hálát adnak a jóért, amit kaptak, valamint tanulnak a nehézségekből, hibákból. Így van ez Balatonedericsen is. Embert próbáló éven vagyunk túl, amelyben sajnos a nehézségek voltak többségben. Mindannyian tudjuk, hogy mi történt velünk, de úgy érzem, a közösségünk volt olyan erős, hogy levonta a következtetéseket ezekből, és megerősödve fordulhatunk az új év felé. Ennek több jelét is láthattuk, ezt bizonyította az a rengeteg segítség, amelyet a vállalkozóktól és magánszemélyektől kaptunk, de erről árulkodott az összefogás is, amelyet a civil rendezvényeken tapasztalhattunk. Köszönjük mindazok segítségét, munkáját, akik építették községünket – mondta visszatekintésében a polgármester.

A jövőről szólva hozzátette, hogy nagyon nehéz év előtt áll a település. – Szembe kell néznünk és el kell számolnunk a múlt hibáival, fontos beruházásokat kell megvalósítanunk. Működtetnünk kell az önkormányzatot és tovább kell erősítenünk a közösséget. Mindezt egy, a szomszédunkban zajló háború, valamint gazdasági és társadalmi nehézségek közepette. Bízom benne, hogy képviselőtársaim és az önök segítségével az év végi beszámolómban már a sikereink lesznek többségben – mondta Németh László.

Az ünnepségen a Jag Project adott újévi jazzkoncertet. A részben helyi fiatalokból álló zenekar a jazz és a swing világából merítve hazai és külföldi szerzők, előadók zeneszámait játszotta. Charlie, Cserháti Zsuzsa, Dés dallamait hallgatta örömmel a közönség, különös szilveszterről, hulló levelekről, nagy utazásról, hóesésről. Azonban a legnagyobb sikert a latin zene, a brazil bossa nova aratta, valamint egy Chick Corea szám, amelynek előadásába a szintén helyi Tóth Péter is bekapcsolódott Vida Klaudia, Sajcz Gábor és a helyi Fazekas Ádám és Ludmány János mellé.

A koncertet követően közös koccintással és beszélgetéssel ünnepelték a jelenlevők az új évet.