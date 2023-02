Idén is sokan kilátogattak a Loncsosi Baráti Kör immár hagyománynak számító téltemető rendezvényére, amelyet a Pipacs és a Muskotály utca találkozásánál lévő loncsosi emlékműnél rendeztek meg.

A Vaczula István vezette civil szervezet mindig is nagy gondot fordított a hagyományok ápolására, így a farsang végi télűző szokás megőrzésére is. Ezúttal is az Inotai Toros Fesztiválon készült kolbásszal, zsíros kenyérrel, teával és természetesen jóféle loncsosi borral várták a télűző kiszebábégetésre érkező vendégeiket a városrészben.

A családias hangulatú esemény fénypontja, a kiszebáb meggyújtása előtt a megjelentek az elsősorban észak-magyarországi télűző szokás eredetéről hallgathattak meg egy rövid ismertetőt. A vidám köszöntő után s a gondot tartalmazó papírcetli elhelyezését követően aztán lángba borult a szalmabábu, amely idén különösen gyorsan hamvadt el és magával vitte a tél mélabús hangulatát, valamint a cetlin felsorolt gondokat is.