A szervezők nevében Varga Károlyné, a Nőklub Egyesület elnöke elmondta, hogy a korábbi helyszínen már nagyon magasra nőttek a fák, azokat csak daruval lehetett díszíteni, így még a felnőttek is csak kevesen vehették ki részüket a dekorálásból.

A Hősök terén, a VI. Tapolcai Húsvétváró keretében már Varjas Judit képzőművész óriás hímes tojását is felállították

Fotós: Tóth B. Zsuzsa

– Elveszítette a hangulatát, a családok, gyerekek nem tudták maguk díszíteni a fákat. Az új helyszínre egy fémlugast állítottak fel, amelyre még a gyerekek is könnyen felakaszthatják a kidíszített húsvéti tojásokat. A lugasból később rózsalugas lesz, a virágtöveket is elültetik hamarosan. A közelében álló kis japánakác lesz mostantól a tojásfa, azt egészíti ki a lugas, amely később is a város dísze lesz – mondta Varga Károlyné, aki egyesülete, valamint a Városért Egyesület és a Tanúhegyek Egyesület tagjaival együtt díszítette fel a fát és a lugast. Később a Bárdos-iskola első osztályosai szintén kivették részüket a munkából. A tojásfa és a lugas között állították fel Varjas Judit képzőművész ajándékát, egy óriás hímes tojást.

Judit korábban már strucctojásokat is dekorált, most pedig szerette volna meglepni a várost egy óriás tojással, ezért beszerzett egy 130 centiméter magas tömör hungarocell alapot. Azt kis alakítás után tojás formájúra igazította, kezelte, alapozta, majd időjárásálló festékkel kalotaszegi, kalocsai és matyó mintákkal, valamint saját motívumokkal festette ki és végül lelakkozta. A tojást egy fémalapra állítják, rögzítik, és éveken át díszítheti a várost húsvét tiszteletére.

A tojásfánál a Batsányi Táncegyüttes zöldágjárást mutat be április 12-én 14 órakor.