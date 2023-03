A nagyszabású munkálatok jelenlegi szakaszának lezárásaként időkapszulát helyeznek el a főszékesegyház épületében. Az utókor számára nem csak a mostani felújítás dokumentációját hagyják majd hátra, a munkálatok során korábban fellelt időkapszulákat is újra elhelyezik a szentélyben. Az átfogó fejlesztés részeként modern elektromos és gépészeti rendszer, megújult és kibővült orgona szolgálja majd a híveket. A székesegyházban húsvét után már folyamatosan tartanak szertartásokat, az altemplom felújításával 2025 -re végeznek a szakemberek. Az adásban Ridavics Pál szerkesztő-műsorvezető vendége lesz Kahler Frigyes, aki diplomáját 1965-ben a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Rendkívül gazdag pályája Veszprémhez is kötötte, ahol 1994 és 1997 között a Veszprém Megyei Bíróság bírója, 1997-től a Veszprém Megyei Büntető Kollégium vezetője lett. Munkáját több díjjal, kitüntetéssel ismerték el, 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. 1956-tal kapcsolatos kutatásai miatt is számos elismerésben részesült. A Kommunizmus Bűnei Alapítvány kuratóriumának tagja. Fő kutatási terülte a jogtörténet. Az Antall-kormány alatti szolgálata során a Történelmi Tényfeltáró Bizottság elnökeként számos kutatást végzett az 1956-os forradalommal, illetve annak megtorlásával kapcsolatos jogalkotási és ítélkezési gyakorlat körében. Több, a témával foglalkozó könyv társszerzője. Az 1956-os Emlékbizottság történész munkacsoportjának tagja. A beszélgetés az adást követően a televízió közösségi oldalain is megtekinthető.

A Veszprém Televízió a húsvéti ünnepek alatt számos érdekességgel várja a nézőket a képernyők elé. Április 9-én, vasárnap 19 órától Bajmoktól Balatonalmádiig, Rózsa Mama életútja címmel láthatnak egy portréfilmet a Veszprém Televízió nézői. A Balatonalmádiban élő nagymama, édesanya, sokak Rózsa mamája, életéről mesél, ami hűen tükrözi Magyarország és a térség elmúlt 80 esztendejének történelmét. Április 10-én, hétfőn 19 órától egy Portéfilmet sugároz a Veszprém Televízió: Magyarország Videós Arcképcsarnoka idén készített filmjében mutatja be Balogh Elemér veszprémi írót, a Csíksomlyói passió szerzőjét Brusznyai Árpád egykori tanítványát.