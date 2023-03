A tűzben nem sérült meg senki, a helyi, az ajkai és a badacsonytomaji tűzoltók két gázpalackot épségben kivittek az épületből. Az épületből tizenkét embert menekítettek ki, a kiégett otthonban élők rokonokhoz mentek. Az oltást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűz okát még vizsgálják.

Személyi sérülés szerencsére nem történt

Fotós: Kovács Erika

A helyszínen megdöbbent emberek fogadtak minket, mindenkit nagyon megviselt, ami történt az épületnél. Báró-Száraz Ildikó azt mondta, nagyon sajnálja a családot, amelynek kiégett az otthona, mert ő is kisgyermekes, és nem tudná, mi lenne velük hasonló esetben. A tüzet egy otthon tartózkodó fiatalember vette észre, aki azonnal értesítette a tűzoltókat. Az oltás miatt füsttel telítődött két szomszédos lakás is, ezeket átszellőztették a tűzoltók. –Azonnal jöjjek haza, mert tűz van! – ezzel rohant az egyik szomszéd Timár Ferencnéhez, egy másik lakás tulajdonosához, aki éppen a közeli boltban volt. Jolika könnyek között arról beszélt, nemrég újították fel az otthonukat, újrafestették a falakat, új a szőnyeg, most pedig sok minden megrongálódott az oltás miatt. Befolyt ugyanis a fekete, üszkös víz a lakásba, és tönkrement az erkélyük is, ahol minden megolvadt.

Fotós: Kovács Erika

Úgy tudjuk, a kiégett lakás lakói rokonokhoz mentek. A közelben lakók arról beszéltek, nagyon megrémültek a lángok láttán, attól tartottak, a tűz elérheti az ő otthonukat is. – Kutasi Józsefné azt mondta, látta a lángokat, hatalmas volt a tűz volt, és nagyon félt, nehogy továbbterjedjenek a lángok, amit szerencsére megfékeztek a tűzoltók.