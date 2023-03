– Szebb, rendezettebb lehet a falu képe az új kommunális eszközök beszerzése révén – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az átadási ünnepségen, és felidézte, hogy 2010-ben, a tíz százalék feletti munkanélküliség idején a kormány közmunkalehetőséget biztosított, hogy az elsődleges munkaerőpiacra visszavezesse a munkahelyüket elvesztőket, s azért, hogy addig is helyben segítse a közös feladatok elvégzését, az önkormányzatok működését. Azóta a korábban közmunkát végzők zömében el is helyezkedtek, megfogytak azok, akik ezt vállalnák, mert többnyire jobb bevételt nyújtó állásokat találtak, ezért a megoldás a zöld részek, a közterületek megfelelő gondozására a gépesítés lehet. Az emberi munka így nagyrészt kiváltható, a Magyar falu program pedig egyszerű pályázati rendszert kínál a kistelepüléseknek, könnyű az igénylés, az elszámolás szintén – a honatya erről is beszélt.

Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester beszélt az eszközbeszerzésről az átadási ünnepségen

Fotós: Rimányi Zita

– Mintegy hat és fél millió forint értékben jutottunk kommunális eszközökhöz, az önkormányzat így a zöldterületek karbantartását hatékonyabban végezheti. Korábban e téren, azaz a szerszámellátottság tekintetében egészen rossz volt a helyzet a faluban, ezért most nagyon ügyeltünk arra, hogy jó minőségű berendezéseket válasszunk, amelyek biztosan hosszú évekig használhatóak lesznek, szolgálhatják a helyiek közösségét. Nagy segítséget jelentenek ároktisztításkor és még számos feladatnál – hangsúlyozta Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester.