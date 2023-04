Kontrát Károly Alsóörsöt jó adottságú településnek nevezte, ahol törődnek az emberek, a környezet védelmével, illetve a lakókörnyezet állapotával. Ez, mint mondta, köszönhető a kitűnő együttműködésnek, mely jellemző Alsóörsön a helyiekre, a nyaralótulajdonosokra, az önkormányzatra, a képviselő-testületre, illetve a településgondnokságra is. – Bízom abban, hogy folytatjuk ezen a településen is a faültetést, és meg tudjuk őrizni a mostani szép környezetet a jövő generációja számára is – fogalmazott.

– Kiemelten kezeljük a környezetvédelmet, az igényes, parkos környezetet, ezért egy országos pályázat révén már évek óta kapcsolódott Alsóörs az országos fásítási programhoz, melynek keretében már több fát elültettünk – tette hozzá Hebling Zsolt polgármester. Az önkormányzat ismét nyert az említett pályázaton, így most 25 nagylevelű hársat és öt fehér eperfát vásároltak, majd el is ültették. A polgármester arról is beszélt, hogy a tisztaság érdekében ők is nagyon fontosnak tartják a Szedd magad! nevű országos hulladékgyűjtést is, amelyet ők is végeztek, illetve folyamatosan végeznek a településen. Hebling Zsolt kiemelte, a környezet védelme érdekében minden önkormányzati épületet napelemmel láttak el, elektromos szállítójárműveket, köztük buszt működtetnek, a szelektív, illetve a zöld hulladékért az egyes ingatlanokhoz mennek.