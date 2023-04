Erről a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet alapítója, elnöke, Márta István, az Eger-víz patakművészeti őrség projektvezetője tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, a szombati szemétszedéshez tizenkét település csatlakozott Nagyvázsonytól Szigligetig, s mindenhol helyi szervezésben, önkormányzati, vagy civil szervezet koordinálásával kapcsolódtak be a programba a résztvevők. Az eszközöket Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet biztosította. A környezet, s azon belül a mintegy 32 kilométer hosszú Eger-víz patak védelmét szolgáló esemény, az Eger-víz projekt része, így élvezi a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) támogatását, amely anyagi eszközökkel is segíti az Eger-víz patakművészeti őrség elképzeléseit, terveit. Ennek jelentősége nem igényel különösebb magyarázatot, hiszen a Balaton-felvidék és a Déli-Bakony egyik csodálatos természeti értéke a Balatont tápláló, mintegy 32 kilométer hosszú Eger-víz patak áll a fókuszban, amelynek vízhozama sajnálatos módon évről évre csökken. A folyamat megállítása érdekében jött létre egy térségi összefogás Márta István vezetésével, ami az idei évben már konkrét, megvalósítható programokat is kínál. Ennek egyik fontos eleme volt a szombati szemétgyűjtési akció, ami a természet védelme mellett közösségépítést is zászlajára tűzte. Ennek jegyében az összes résztvevőt vendégül látta a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet Kapolcson, a Falumalom udvarán. Az invitálást jóval több mint százan fogadták el, számukra Sári Jani paprikás krumplit készített, Vass Kata pedig kenyereket sütött a falukemencében. Az ebéd mellett tavasznyitó táncház, filmvetítés, a malomban őrlés egészítette ki a délutáni programot, ami egyben születésnap is volt, hiszen a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet napra pontosan harmincnégy évvel ezelőtt. 1989. április elsején alakult meg. Ennek apropóján még fát is ültettek, amit ebben a hónapban szeretnének megismételni a településen.