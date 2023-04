Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának kutatóival tartottunk, amikor terepbejárásra mentek a víz világnapja apropóján. A sétához kisgyerekek is csatlakoztak szüleikkel, így a szakembereknek alkalmuk nyílt arra, hogy megmutassák, milyen könnyű megfigyelni érdekes és szép élőlényeket. Az ibolyát persze mindenki felismerte. Sinigla Mónika botanikus beszélt két sárgaszirmos növényről is: a bogláros szellőrózsáról és a salátaboglárkáról. Fehér odvas keltikét csak párat láttunk, de tudjuk, máshol szőnyeget alkotnak, erdők alján, szélén. Szintén mutatós színmintát képeznek letört faágakon sárga falizúzmók és szürke hólyagzuzmók, fontos részei ők is az élőlényközösségnek.