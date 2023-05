A május 26-i emlékprogramon megjelenteket Horváth Dezső polgármester és Iván Katalin, Kővágóörs díszpolgára köszöntötte. Idén Bajcsy-Zsilinszky Endre Veszprém vármegyebeli tisztelőihez szép számmal csatlakoztak a Pápai járásból is. Kerecsényi Zoltán pápai, pálkövei lokálpatrióta emlékbeszéde főként Bajcsy-Zsilinszky Endre szabadságszeretetéről, háborúellenességéről, pacifizmusáról, nyolcvan esztendővel ezelőtti, 1943. nyári háborúellenes memorandumáról, valamint spirituális, lelki-szellemi vonatkozásairól szólt. Kiemelte többek között Bajcsy-Zsilinszky második világégés alatti, hevesen lángoló, jogos felháborodásait, embermentő erőfeszítéseit. Pünkösd kapcsán pedig nyomatékosította: az evangélikus felekezetű Bajcsy-Zsilinszky Endre a Bibliát mindig is nagy kedvvel forgatta, az Ó- és az Újtestamentumot alaposan tanulmányozta, külön hangsúlyozta a mózesi könyvekben tapasztalt „magasrendű erkölcsiséget.” A bitóig eljutó náciellenes magyar hazafi gondolataiból, a tavaly megjelent Bajcsy-Zsilinszky és a Szózat című kötetből rövid részleteket olvasott fel Antal Ferencné és Zábrák Károlyné, továbbá Almássy Ernőné Bárdosi Jenő pápai evangélikus tisztelendő személyére emlékeztette a hallgatóságot. A vészidőkben Sopronkőhidán szolgált Bárdosi börtönlelkészként. 1944. december 24. éjszaka órákat töltött Bajcsy-Zsilinszky Endre cellájában, gyóntatta, feloldozta és vigasztalta a kivégzése előtt. Idén is átadták a Bajcsy-Zsilinszky Emlékplakett, az elismerést ezúttal Lehoczki Henrikné Emese képzőművész, közösségszervező, a Bajcsy-emlékház szomszédságában található közpark kezdeményezője-létrehozója kapta a pálkövei Bajcsy-Zsilinszky-emlékezetet, illetve a BZSESZÖM működését immár több mint egy évtizede segítő tevékenysége elismeréseként.

Az emlékezők idén is elhelyezték a tisztelet virágait Fotó: a szervezők

Idén Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékház melletti szobránál facsemetét is ültettek az emlékezők, egy-egy csavart fűz facsemetét ültetett el Horváth János és Vitányi Iván országgyűlési képviselő, a BZSESZÖM néhai tiszteletbeli elnökei emlékére Horváth Dezső és Kerecsényi Zoltán. Az alkalomra napvilágot látott Kerecsényi Zoltán In memoriam Prof. Dr. Horváth János (1921–2019) és dr. Vitányi Iván (1925–2021) című emlékfüzete, melyből mindenki magával vihetett egy ajándékpéldányt. Ezután Bajcsy-Zsilinszky Endre Erdély múltja és jövője (1944) című művére emlékeztetve Iván Katalin olvasta fel Tábori Piroska költő, ifjúsági író, műfordító, könyvtáros, lapszerkesztő Üzenet Erdélyből című versét; de az eseményen a Petőfi 200 jegyében elhangzott Petőfi Sándor Élet vagy halál! című, 1848-as költeményrészlete is, melyből egykor Bajcsy-Zsilinszky Endre Kiáltó szó a pusztában című írásában is idézett.

Az emlékprogramot koszorúzás, a Szózat és a Széles a Balaton vize című népdal közös eléneklése zárta. A sokéves hagyományhoz híven koszorúztak az emlékezők a ház emléktáblájánál, a szobornál és a tíz esztendeje elhunyt Vigh Károly történész, a hajdanvolt Bajcsy-Zsilinszky Endre Társaság elnöke emlékkövénél. A Bajcsy-Zsilinszky-megemlékezést követően a civilek átsétáltak a pálkövei Ifjúsági Táborba is, ahol Bartos Csaba táborvezető tartott rövid ismertetőt. A kővágóörsi evangélikus templomba is ellátogattak, ahol Veress István lelkipásztor mutatta be a Balaton-felvidék sokszínű, falusi, román kori templomépítészetének jeles emlékét. A kővágóörsi művelődési ház és könyvtár falán álló Radnóti-emléktáblánál szintén koszorúztak, és az idei Bajcsy-Zsilinszky-emlékküldöttség Batsányi János születése 260. évfordulója apropóján Tapolcára, az iskolamúzeumba is ellátogatott, mely Közép-Európa egyik legrégebbi népiskolai épülete.