Csomagküldéssel álcázott csalás? címmel írtunk a gyanús SMS-üzenetről, amit olvasónk ilyen szolgáltatásra hivatkozva kapott, trükkös csapdába akarták csalni, vírussal fertőzött internetes oldalra irányítani, amely megszerezhette volna adatait, jelszavait. ,,Magyar Posta: Csomagja kézbesítésre vár, kérjük, erősítse meg a vám befizetését...", és itt egy internetes oldal címe következett – így szólt az üzenet. Kattintás előtt azonban olvasónk tájékozódott. Nem ugrott be, és pár nap múlva újabb SMS érkezett telefonjára, ezúttal szolgáltatójától. Arra figyelmeztette, ha gyanús SMS-t kap, az abban lévő linket ne nyissa meg.

Megkerestük a szolgáltató cégeket a témában. A Magyar Telekom a válasza szerint mindent megtesz a csalások, a visszaélések megelőzése érdekében, például szolgáltatások, termékek megrendelésekor azonosítási megoldásokat alkalmaz. Felületein felhívja a figyelmet arra, a csalási technikák, az adathalász tevékenységek folyamatosan változnak, újabb és újabb variációkban bukkannak fel, így időről-időre mégis előfordulnak olyanok, amelyeknek az ügyfelek mellett a szolgáltató is kárvallottja. A friss csaló kampánysorozatról is tud, arról figyelmeztetést adott ki. Amit lapunk olvasója is jelzett, szintén kiemelten kezeli, számos bejelentést kapott róla ügyfélszolgálatára és kollégáitól, együttműködik az ügyben eljáró hatóságokkal, más intézményekkel. Tapasztalt csalásfelderítéssel foglalkozó csapata is dolgozik azon, hogy mielőbb ellehetetlenítse a rosszindulatú, káros tevékenységeket.

A Magyar Posta szintén figyelmeztetés tett közzé ügyfelei jelzései alapján, hogy továbbra is adathalász levelet és SMS-t, a közösségi médiában álfelhívást küldenek a nevében. Ismételten megnövekedett az ilyen visszaélések, megtévesztések száma. A posta tapasztalatai szerint az álüzenet általában csomag átvételéhez vagy nem létező nyereményjáték, promóció, esetleg fiktív jótékonysági akció kapcsán kéri a szállítási cím egyeztetését, díj, esetleg adomány kifizetését. Az is előfordul, hogy lakossági apróhirdetések kapcsán jelentkeznek a csalók magukat komoly vevőként beállítva és postai szolgáltatás nevével visszaélve, hamis emailben vagy SMS-ben próbálnak biztosítási, feladási, megbízási díjra hivatkozva adatokat és pénzt kicsalni.

A posta azt tanácsolja, hogy először mindig ellenőrizzük a feladó e-mail-címét, a küldő telefonszámát, akkor rögtön kiderül, ha nem a postáról van szó. A Magyar Posta kizárólag nemzetközi küldemények esetén a vámkezelési díjak kiegyenlítése kapcsán küld online vagy SMS fizetési értesítést, amelyben minden esetben a www.posta.hu/szolgaltatasok/vam link szerepel. Ha pedig nyomkövetési kódot tartalmaz a küldeményünk, a posta honlapján a kód beírásával bármikor elérhetjük a hiteles szállítási információkat. A megtévesztő értesítésekről szóló ügyfélbejelentéseket a Magyar Posta komolyan veszi, és a lakossági tájékoztatás mellett jelzi azt az intézkedésre jogosult hatóságnak. Ha valaki mégis a csalók áldozata lett és kár érte, akkor rendőrségi feljelentést tehet.

Aki már bajba került hasonló esetben vagy ügyesen megoldotta, kérjük, hogy írja meg lapunknak a [email protected] e-mail-címre! Szívesen közzétesszük a tapasztalatokat, hogy megelőzzük a nagyobb problémákat.