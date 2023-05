Megmentőkért kiált a Szent Donát-kápolna

Ajtót kellene cserélni a Szent Donát-kápolnánál, de arra sincs pénz, ráadásul az elöregedett, szürke palatető állapota is aggasztó – erről Halvax László tájékoztatta a Napló munkatársát a helyszínen, a Szent György-hegy északi dűlőjén. Mint elmondta, a kápolna szomszédságában van szőlője, pincéje, s emiatt gyakran tartózkodik csodálatos panorámával rendelkező birtokán, amely határos a szóban forgó épülettel. Emiatt maradtak rá a gondnoki feladatok, amelyeket önként, egyetlen fillér támogatás nélkül lát el. Gondozza a tapolcai egyházközséghez tartozó területet, nyírja a füvet, beengedi a látogatókat a kápolnába, nyitja az ajtót szentmise vagy egyéb program idején.

Fesztiválozó táncosok töltötték meg az Agórát

Második alkalommal rendezték meg a Veszprém–Bakony Kamara­fesztivált a hétvégén a veszprémi Agórában. Kádár Ignác, a Veszprém–Bakony Táncegyüttes művészeti vezetője, a népművészet ifjú mestere, Aranysarkantyú-díjas, aki a seregszemlét nejével, Nagypál Anett koreográfussal álmodta meg, a lapunknak elmondta, a párjával szerettek volna a Dunántúlon egy fesztivált szervezni, mert érzésük szerint a régióban nincsen hasonló – írja a veol.hu.

Minőségi borok versenye

A balatoni borrégió egyik legrangosabb szakmai eseményét, a Balatoni Borok Versenyét a Balatoni Szövetség megújult formában rendezi 2021 óta a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programmal együttműködésben. Idén is folytatódik ez a trend, és hamarosan újra együtt lesznek kóstolhatók a hat (a Zalai, a Balatonboglári, a Somlói, a Badacsonyi, a Balaton-felvidéki és a Balatonfüred-Csopaki) borvidék legjobb borai. A versenyt idén 20. alkalommal rendezik meg május 24-én Füreden. Zajlik a nevezés, előminősített borokat várnak, melyek térségi vagy borvidéki versenyeken arany vagy ezüst minősítést értek el – olvasható a megyei napilapban.

Újszülöttek erdeje

A 2020-ban megkezdett hagyományt folytatva a Bakony és Balaton-felvidék állami erdeit kezelő Bakonyerdő Zrt. idén is létrehozott egy újszülöttek erdejét. Kisgyermekes családok és kisiskolások egy családi nap keretében vettek részt az erdőtelepítési munkában, az erdészekkel közösen ültettek facsemetéket a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola szomszédságában. Az erdészet harmadik újszülöttek erdeje, a mintegy négyhektárnyi terület a Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészetének kezelése alatt áll, Balatoncsicsó határában – tájékoztatta a veol.hu-t Patocskai-Lunk Eszter, az erdészet kommunikációs vezetője.

Közösségi szálláshely és kávézó a Ruttner-házban

Átadták Veszprémben a Jókai utcai Ruttner-házat szerdán délelőtt. Az országos műemléki védettségű, patinás épület szálláshelyként és kávézóként üzemel – tudósít a Napló. A leromlott állapotú épület a Veszprém–Balaton 2023 Euró­pa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően újult meg. A Ruttner-házban az év végén megnyíló várbörtön-kiállításhoz kapcsolódó fogadótér és jegypénztár, 36 vendég elhelyezésére alkalmas szálláshely, valamint kávézó kapott helyet. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) az utóbbi tizenhárom év fejlesztéseiért Porga Gyulának mondott köszönetet.

A pápai Magyarország legjobb kempingje

Újabb nemzetközi elismerésben részesült a pápai Várkert Termál Kemping. A jövő évben 20. születésnapját ünneplő szálláshelyet a holland székhelyű kempingspecialista, az ACSI munkatársai Magyarország legjobb kempingjének választották. Hazánkban a kötelező szállásminősítés alapján az egyet- len ötcsillagos követel- ményeket kielégítő kemping a pápai, mely korábban több nemzetközi kempingszervezettől is kiváló minősítést kapott – írja tudósításában a veol.hu.

Uniós delegáció Veszprémben

A megyeszékhelyre látogatott a napokban a Régiók Európai Bizottsága több képviselője, hogy megismerkedjen az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programmal és a kulturális évadhoz kapcsolódó fejlesztésekkel – olvasható a veolon. A tanulmányúton a Régiók Európai Bizottsága SEDEC – Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatáskutatás és kultúra – szakbizottságának tizenkét tagja vett részt. A kétnapos programban – amelyben olasz, szlovén, román, lett, lengyel és ír vendég is érkezett Veszprémbe – tartott protokolláris vacsorán Porga Gyula polgár­mester köszöntötte a részt­vevőket. Az esemény második napján a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. munkatársai előadáson mutatták be a kulturális évad veszprémi eseményeit és fejlesztéseit, kitérve a fenntarthatósági szempontokra.

A játékosság megmutatja az élet derűs oldalát

Csepregi Gábor filozófusprofesszor, a Mathias Corvinus Colle­gium (MCC) Vezetőképző Akadémiájának tanácsadója volt a vendég a veszprémi Malomkertben. A konferencia arra a kérdésre kereste a választ, hogyan tudunk változtatni megszokott életvitelünkön. Amikor megszokott környezetünkben vagyunk, a megszokott módon végezzük a dolgunkat, hajlamosak vagyunk kevésbé odafigyelni a tárgyakra és az emberekre, elveszítjük a környezetünk gazdagságának, sokszínűségének érzékeléséhez szükséges képességünket. A szokások és a gyors élettempó gyakran eltompítja érzékszerveinket, már képtelenek vagyunk észlelni mindazt, ami körülvesz bennünket. Ezért várta ismét sok érdeklődő az előadást, melynek címe ez volt: Mozdulj ki a komfortzónádból, merj újra játszani! – írja a Napló.

Az év egyik legfontosabb összecsapása következik

A Telekom Csütörtökön kezdődik a Telekom Veszprém és a lengyel Kielce párharca, amelynek a tétje a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőbe kerülés – írja a megyei napilap. A két együttes versengése most már komoly múltra tekint vissza, és ezúttal is számos érdekesség kíséri. Ugorjunk vissza szűk egy esztendőt az időben! Ekkor találkozott legutóbb a Veszprém és a Kielce, a BL-elődöntőben a lengyelek 37-35-ös sikert arattak. A folytatásban a magyarok a bronzmeccset, a lengyelek a finálét bukták el, egyaránt hatalmas csatában. Azóta sok minden történt a kielceiekkel, akiknek továbbra is rendkívül erős a csapatuk, ám idény közben komoly pénzügyi gondok merültek fel, a társaság a szétesés határára került. Talant Dusebajev edzőt és vele több meghatározó játékost a Szegeddel hoztak hírbe, hónapokig cikkeztek erről, de végül nem lett semmi az ügyletből, és úgy tűnik, az anyagi problémák is megoldódtak Kielcében.

Két fényes sakkérem

Harmadik helyen zárt az ajkai csapat a sakk Szuperliga 2022/2023-as szezonjában, az NB I-ben pedig a tapolcaiak ünnepelhettek bronzérmet. A nemzeti sakkcsapatbajnokságok legmagasabb osztályában, a Szuperligában közös budapesti helyszínen bonyolították le az utolsó két fordulót. A Sentimento Ajka BSK egy-egy sikerrel és vereséggel zárt, 8,5-3,5-re győzött az MTK Budapest ellen és 8-4-re veszített az ASE Pakssal szemben. A Bányász így a harmadik helyen végzett a bajnok nagykanizsaiak és a második paksiak mögött – olvasható a veol.hu-n.