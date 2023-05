A gyermekeket kézműves-foglalkozások is várták a Kálvin János parkban megtartott rendezvényen

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Kálvin János parkban tartott rendezvény sok látogatót vonzott. Az érdeklődőket többek között a fizika törvényszerűségeit szemléltető Mókás fizika vagy az emberi test működését játékosan ismertető Testünk, a csoda című bemutató is szórakoztatta. A gyermekeket játékok, légvár és kézműves-foglalkozások várták, valamint beülhettek rendőrautóba és tűzoltóautóba is, vagy átsétálhattak a füstsátoron. Színpadi műsort adott a Bónusz Évek Nyugdíjasklub, a Gizella Női­kar, a programot az M. C. S. Blues Band koncertje zárta.