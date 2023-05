Kaáli Nagy Géza, a Team Kaáli katamaráncsapat alapítója, Virág Flóra, a Team Kaáli kormányosa, Makai Gábor vitorlázó, a szóló tókerülő vitorlásversenyek többszörös győztese és Szabó Andrea, az említett tábor adományszervezési és marketingigazgatója kiemelte, céljuk, hogy segítsenek másokon, különös tekintettel a beteg gyermekekre. Szándékukban áll, hogy a vitorlázók, illetve az autós társadalom körében is felhívják a figyelmet a tábor kampányának támogatására. A tábor Élménykülönítmény oldalán mindenki regisztrálhat, illetve csatlakozhat a gyermekek megsegítéséhez.

Kaáli Nagy Géza műgyűjtő természetesen egy különleges járgánnyal érkezett

Fotó: Kovács Erika/Napló

Az autósok oly módon támogatják a beteg gyermekeket, hogy Kaáli Nagy Géza, a katamaráncsapat alapítója Dörgicsén létrehozta az ország legnagyobb és Európa egyik legváltozatosabb járműgyűjteményét is, és ezúttal csatlakozott a tábor kampányához is. A támogatással úgy tudják segíteni a beteg gyerekeket, hogy a befolyt adományból támogatják a gyógyításukat, illetve az élményeket, a jókedvet, vidámságot adó programokat, melyeket a táborban is biztosítanak Hatvannál.