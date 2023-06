A gyógyszertár a patikanapon vércukor- és vérnyomásméréssel, dermatológiai és életmód-tanácsadással és testtömeg-összetételméréssel is várta a betérőket, valamint a szemszárazsággal küzdőknek is tanácsokat adtak. Emellett a látogatóknak különböző készítményeket tartalmazó egészségügyi csomagokkal kedveskedtek, és az érdeklődők beléphettek a tára mögé is, megtekintve a patika belső helyiségeit, miközben megismerhették a gyógyszertár történetét is. A gyermekeket játékokkal és rajzpályázattal várták a patikanapon.