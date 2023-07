Már írtunk lapunkban arról, hogy több helyen változik a hulladékudvarok nyitvatartási és fajtánként mérlegelni kell a leadni kívánt szemetet, feleslegessé vált holmit. Csak utána lehet a konténerhez vinni és emiatt korlátozzák, egyszerre hány ügyfél tartózkodhat egyszerre az átvevőhelyen. Ez egyelőre jelentősen meglassíthatja az ügyintézést. Ám mindez a július 1-től érvényes átállással függ össze, amiről szintén már írtunk és az a célja, hogy a koncessziót elnyert új szolgáltató, a Mohu az Európai Unió előírására 2035-re az újrahasznosítás arányát 65 százalékra növelje.

Július 1-jétől országos hulladékkezelést végez a Mol-társasághoz tartozó Mohu, az évente mintegy ötmillió tonna települési hulladék kezeléséért válik felelőssé. A hulladékudvarokban a mérlegelésnél pedig a pakolás egyelőre csak kézzel lehetséges. Fel kell tenni a mérlegre annyi csomagot, amennyi ráfér, levenni a szemetet, félretenni, másikakat lemérni és így tovább. Ezért igyekezhetett a lakosság az elmúlt időszakban leadni, amit csak tud, még hétvégén is.

Nem veszprémi ügyről van tehát szó, az országos hulladékgazdálkodás változik. S Veszprém vármegyében több településen a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG), máshol a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) végzi a feladatokat. S országosan 1-vel módosul az eddigi rend, de több hulladékudvar július 3-án áll át az új működésre. Ezt a határidőt szerették volna valószínűleg megelőzni a hétvégén a tűző napfényben sorbanállók. Sokkal jobb, mintha az erdőbe, az út szélére vitték volna a szemetet. Remélhetőleg hamarosan gördülékenyebbé válik az átvétel. Azt is várhatóan meghatározzák majd – ezért is lehet fontos a mérlegelés – mennyi hulladékot lehet letenni, de a mennyiségről még nincs információnk.