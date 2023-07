Az utóbbi évtizedekben kívül és belül többször is javításra, felújításra szorult az idén 140 esztendős épület, ám mint a beruházás kapcsán rendezett sajtótájékoztatón elhangzott, a mostanihoz hasonló volumenű, az épület teljes szerkezetét érintő beruházásra még nem volt példa.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a rekonstrukció kapcsán kiemelte, a Kárpát-medencében az elmúlt időszakban több mint 1000 templom újult vagy épült meg, ami a határon túlon a magyar nyelv megmaradásának egyik záloga.

- Polgárdi Sándor esperes állhatatos munkájának köszönhetően valósulhattak meg a korábbi felújítások és folyhat a mostani beruházás. Mint minden régi épületnél, így ennél is előfordul az, hogy a munkálatok során előre nem látható problémák merülnek fel, ami lassítja a kivitelezést, de előbb-utóbb a végére érünk – bizakodott a képviselő.

Polgárdi Sándor esperes elmondta, 2015-ben a tető felújításával kezdődött a munka, 2021-ben a kormány 15 millió forintos támogatáshoz jutottak a mennyezet javítására, mely az egyik legsürgősebb feladat.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

- A gyülekezet vezetése által szervezett gyűjtésnek köszönhetően 41 millió forintot meghaladó támogatást kaptunk a templom rendbe tételére, ám azt láttuk, hogy ez az összeg a mutatkozó műszaki gondokra és a megoldásra váró feladatokra nem elégséges. A kormánytól kértünk segítséget, levelünket az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársághoz továbbították, emellett megkerestük a Gusztáv Adolf Segélyszervezetet, a Magyarországi Evangélikus Egyház, valamint a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület elnökségét is. Kéréseink meghallgatásra találtak, az államtitkárság közel 42 millió támogatást nyújtott. A Bajorországi Evangélikus Egyházhoz is nyújtottunk be támogatási kérelmet, reményeink szerint az ottani segélyszolgálat gyűjtéséből 2025-ben 7666 euró érkezhet a számlánkra. Összességében tehát két éven belül közel 98 millió forintból újulhat meg a templombelső - emelte ki az esperes.