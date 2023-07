Marton Zsolt, Somlóvásárhely polgármestere megnyitójában egyebek mellett kiemelte a Margit-búcsú és körmenet kulturális jelentőségét, mellyel a hagyomány, illetve a múlt előtt is tisztelegnek. Az külön megtisztelő számukra, hogy a búcsúi misét Udvardy György veszprémi érsek mutatja be a kápolnánál, egy erre a célra felállított szabadtéri, árnyékos helyszínen.

A szervezők egész nap rendkívül gazdag programsorozattal ajándékozták meg az embereket, a kápolnában egyháztörténeti kiállítást nyitottak, Kádárné Hegedűs Veronika, aki a rendezvény háziasszonya is volt, és Csizmadia Géza operettműsorral, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptánccal, a Lyra Énekegyüttes vidám nótákkal, a Bányai Duó akrobatabemutatóval, a Somló Banda kitűnő hangulatú koncerttel ajándékozta meg a szépszámú közönséget. A szervezők külön gondoltak a legkisebbekre is, nekik Répa, retek, mogyoró címmel interaktív gyermekműsort szerveztek, adódott lehetőségük lovagolni, és nagyon népszerűek voltak a népi fajátékok is. A somlóvásárhelyi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából vércukor- és vérnyomásmérést kérhettek az emberek, akiket finom falatokkal vártak a szervezők, miközben Jó ebédhez szól a nóta címmel Szekér Sylvia szép dalcsokrot adott elő.

Forrás: Gáspár Ákos

Mint ismert, a Szent Margit-kápolna a 15. században épült gótikus stílusban, majd a 18. században átépítették barokk stílus szerint. 295 méter magasan található a Somló oldalában, Somlóvásárhely közigazgatási területén. Építői a vásárhelyi apácák voltak, építése Mátyás király idejére esik. A török vész idején elpusztult, és 1727-ben építették újra az eredeti helyén. Búcsújáró hely lett, 1736-ban már nagy előszeretettel keresték fel messze földről a szép, Antiokheiai Szent Margit szüzet ábrázoló oltárképpel díszített kápolnát.