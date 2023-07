Elhangzott, a hulladéklerakás azért aggasztó, mert nem ellenőrzik, kik és milyen hulladékot helyeznek el, holott a helyszín kiemelt több település és Veszprém városrészei ivóvízellátása szempontjából. – Nyitott karsztos terület, a volt bánya művelési mélysége csupán hét méterre van a karsztvízszint felett – hangzott el Hartmann Ferenctől, aki elmondta, rendőrségi feljelentés is történt már időnkénti illegális hulladéklerakás miatt. Információi szerint a bányába kamionszámra érkezik ismeretlen, lerakás után sürgősen betakart hulladék, annak ellenére, hogy a márkói önkormányzat nemrég módosított határozata alapján csak kitermelt meddőt és humuszt lehet lerakni, az egyéb hulladékgyűjtés, -lerakás, veszélyes hulladék elhelyezése tilos. – A legutóbbi veszprémi közgyűlésen interpellációban kértem a vármegyeszékhely polgármesterétől, tűzze napirendre a márkói murvabánya ügyét, s az önkormányzat beavatkozóként vegyen részt a folyamatokban - tette hozzá.

Katanics Sándor szerint a vízbázisért felelős szolgáltató a márkói önkormányzattól kapott információt a hulladéklerakásról, ezért írásban kérte véleményüket. – Válaszukban azt írták, a bányagödör hulladékhasznosításra történő átminősítése kockázatot jelent a karsztvízbázisra, azt nem támogatják, de hatóságként nem járhatnak el.

Hangsúlyozta, a lakosságot szeretnék kellő információval ellátni, milyen veszélyeket rejt a lerakóvá átminősített murvabánya.

Kitartóan tiltakozik a Márkói Tiszta Víz Mozgalom is, ők hívták fel a problémára a veszprémi képviselők figyelmét. Azt kívánják elérni, vonja vissza a kormányhivatal a hulladéklerakás engedélyezéséről szóló határozatát, s kérdezik, miért nem vontak be szakértőt az engedély megadása előtt, miért nincs ellenőrzés, ha kell, bírságolás. Elmondták, az érintett területről származó ivóvízkincs máshonnan nem biztosítható.

Lapunk megkereste az ügyben a veszprémi önkormányzatot. Porga Gyula polgármester közölte, nem helyezhető el hulladék a márkói bányagödörben, és nincs folyamatban ezzel kapcsolatos engedélyezési eljárás.

A polgármesterhez a júniusi közgyűlésen Hartmann Ferenc (MSZP–LMP–P) frakcióvezető nyújtott be interpellációt Védjük meg Veszprém ivóvízbázisát címmel a márkói bánya működésével kapcsolatban. Úgy fogalmazott, a területtel kapcsolatban aggasztó hírek érkeztek, a bánya területén ugyanis olyan hulladékot is elhelyezhettek, amelyekből a karsztvizet szennyező anyagok oldódhatnak ki.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) a közgyűlésen írásban ígért választ a frakcióvezetőnek, amelyet lapunknak is eljuttattak. A polgármester azt írta, a Márkó I. dolomitbányát 1998-ban alakították ki, és 2025-ig van érvényes engedélye a Kerekdomb-2000 Kft.-nek a kitermelésre. Porga Gyula válaszában hangsúlyozta, a bányában történő hulladékelhelyezésre nem adott ki engedélyt hatóság, és nincs folyamatban ilyen engedélyezési eljárás. A polgármester hozzátette, a Bakony Inert Hulladékgazdálkodási Kft. a bánya rekultivációs tevékenységéhez – amelynek során építési-bontási hulladék elhelyezése is felmerült – 2021-ben előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. A városvezető leszögezte, ez a tevékenység csak hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető, előfeltétele pedig a jegyző által kiadott telephelyengedély. Porga Gyula kiemelte, a vizsgálati eljárást lezáró döntés nem jogosít fel a tevékenység végzésére, célja a várható környezeti hatások feltárása. A kormányhivatal által kiadott határozat a vízbázis védelmében szűkítette a beszállítható hulladékok körét, amely ellen keresetlevelet nyújtottak be a cégek, amit a Veszprémi Törvényszék idén májusban elutasított.

Porga Gyula polgármester

Fotó: Penovác Károly/Napló-archív

A polgármester írásbeli válaszában közölte, a bánya területén csak inert, kioldódó anyagokat nem tartalmazó hulladékot hasznosíthatnak legfeljebb évi 50 ezer tonna mennyiségben, ha a települési jegyző telephelyengedélyt ad, és a kormányhivatal hulladékgazdálkodási engedélyt biztosít ehhez. Porga Gyula aláhúzta, jelenleg a vállalkozó nem rendelkezik ilyen engedéllyel, a márkói önkormányzat pedig határozatban tiltotta meg, hogy hulladékot rakjanak le a bányaterületen.

A polgármester megjegyezte: „a Veszprém Vármegyei Kormányhivatallal együttműködve azon leszünk, hogy a vállalkozó minden előírást betartson, és nem engedjük, hogy a környezetet károsító, vagy az ivóvízbázist veszélyeztető tevékenységet végezzen a területen”.