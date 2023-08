Lapunk, a Napló írt először a problémáról, amire sürgős megoldást kell találni, legkésőbb a tél beálltáig. Azóta több médium foglalkozott a témával, így összességében már mintegy hatszázezer forint gyűlt össze, ám több millió forintra lenne szükség, hogy a rászorulók az életveszélyessé vált otthonokból elköltözhessenek, hogy mobilházakat vehessenek a bajba jutott családoknak. Van köztük özvegyember, idősebb pár, gyermekeit egyedül nevelő anya.

Németh Adrienn gici polgármester arról a fejleményről tájékoztatta lapunkat, hogy az érdekükben szervezett szeptember 15-i jótékony koncert fellépőihez, a Stage Pass együtteshez, Márióhoz, a harmonikáshoz, Ronyhoz és Suzyhoz csatlakozott Tóth Tünde énekes. A nyúli Cseri Pincészet pedig egy óriáspalackba töltött 2017-es pannonhalmi Legendát ajánl fel árverésre, ami kereskedelmi forgalomban nem kapható ritkaság.

– Sok támogatást kérő megkeresés érkezik hozzánk. Olyan mellé állunk szívesen, amelynél nyomon követhető, hova hogyan jut el a segítség. Ezért bocsátjuk jótékony licitre a giciek javára csúcsborunkat, a Legendát. Első alkalommal történt, hogy háromliteres palackba töltöttünk, a 2017-es tételből és a borkedvelők tudják, hogy nagyobb üvegben az ilyen komoly vörösbor szebben fejlődik. Ebből ajánlunk fel most egyet, hosszú hónapok óta a pince mélyén palackban fejlődik a bor, s külön értéke, hogy a 2017-es Legenda már nem forgalmi tétel – mondta el Cseri Norbert borász. Megtudtuk tőle, hogy egyedi címkét raktak az árverésre kerülő palackra, a jótékony célú értékesítést pedig a gici önkormányzat intézi a RAW Agency segítségével, hogy mindenképpen átlátható legyen a lebonyolítása. A licitálás hatvanezer forintról indul, de az adományjelleg miatt remélhetőleg többszöröséért kel el a bor. Valószínűleg internetes árverést tartanak, emiatt érdemes figyelni Németh Adriennek a gyűjtéssel kapcsolatos híradásait.

A faluvezető úgy véli, ha most segítséget kapnak ezek a családok a lakhatásuk megoldásához, akkor túljutnak a nehézségen és a továbbiakban fenn tudják tartani magukat, mivel a felnőttek dolgoznak, ezért továbbra is várják az önzetlen emberek forintjait. Az önkormányzat alszámlát hozott létre az adománygyűjtésre, a felajánlásokat a 11748007-15431765-10030008-as számlaszámra lehet utalni, kérjük, hogy a segítők a megjegyzésbe írják be: "Segítség cselédházakban élőknek".