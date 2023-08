Az ünnepség a huszárok felvonulásával kezdődött, majd az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar vezetésével a huszárok átvonultak a Lubiens­ki-emléktáblához, ahol megemlékeztek gróf Lubienski János huszár altábornagyról, a magyar királyi 7. honvéd huszárezred volt parancsnokáról. A megemlékezés az I. és II. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol Kincses László szavalatát követően Horváth Tamás, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztályának vezetője mondott emlékbeszédet.

– Úgy gondolom, elengedhetetlen hőseink és a katonai erények visszaemelése a köztudatba, fokozottan igaz ez az I. és II. világháborúban küzdőkre, őket ugyanis az 1945 utáni történetírás igyekezett kitörölni az emlékezetünkből. Ezért is van kiemelkedően fontos szerepe a katonai hagyományőrzők tevékenységének. Ők azok, akik a múlt értékeinek őrzésével, a katonai szellemi örökség tudatos gondozásával örökítik át számunkra a múlt dicső pillanatait. Ilyen szervezet a Pápai Huszár Egyesület is, amely egy olyan, másfél évszázaddal ezelőtt megalakult katonai egység emlékét őrzi, amelynek tagjai az első világégés során tanúsított hősies helytállásukkal méltán írták be magukat a magyar hadtörténet nagykönyvébe.

A főosztályvezető emlékeztetett, a pápai huszárok hősiesen helytálltak többek között a gorodoki lovasrohamban, a gorlicei offenzívában, az 1916-os román betörés visszaverésében.