Sindler Péter mérnökségvezető tájékoztatása szerint a szakemberek a két vasúti felüljáró közötti útpályán felmarják a közel húszéves burkolat felső részét, és új aszfaltszőnyeget húznak az úttestre.

– A marási munkálatokkal a tervek szerint szeptember 29-ére végeznek a kollégák, október 2-án kezdődhet meg egy, illetve két rétegben az aszfaltozás, amely szintén egy hetet vesz majd igénybe – mondta Sindler Péter. – Mivel ezen a szakaszon az átmenő forgalom jelentős, terelésre, forgalomkorlátozásra is számítani kell, az érintett szakaszon 40 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben, és jelzőőrökkel váltakozva fogjuk irányítani a forgalmat. A lemart felület helyenként nyolc centiméter új réteget kap, tehát kicsit emelünk a pályán, illetve az Acsádi csomópont előtt egy mélymarást végzünk. Mivel a friss aszfaltnak hűlnie kell, ezért előfordulhat, hogy akár 500 méteres szakaszt is le kell zárnunk, és a félpályás forgalomirányítás mellett párperces torlódás alakulhat ki. Fontos kiemelni, hogy a szélső, kanyarodósávokra a munkálatok nem vonatkoznak, hanem a három, egyenesen haladó sávokra.

A szakember a közlekedőktől fokozott óvatosságot kért, illetve azt javasolta, hogy aki teheti, úti céljának eléréséhez az elkerülő helyett válasszon másik útvonalat. A beruházás a marás és az aszfaltozás után a festéssel ér véget.